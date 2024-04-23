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Унаи Эмери подписал новый контракт с Астон Виллой - Источник
Новый договор рассчитан до 2027 года
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери продлил сотрудничество со своим клубом.
По информации издания BBC, специалист подписал новое соглашение с "Астон Виллой", которое рассчитано до 2027 года.
Испанский тренер присоединился к английскому клубу в начале ноября 2022 года. Под руководством 52-летнего специалиста команда пробилась в Лигу конференций.
В этом сезоне подопечные Эмери занимают четвертое место в турнирной таблице АПЛ и имеют 66 баллов.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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