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Форест получит аудио VAR спорных моментов в матче против Эвертона

Англия

Клуб получит доступ к ВАР

Форест получит аудио VAR спорных моментов в матче против Эвертона

Getty Images / Global Images Ukraine

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В понедельник "Ноттингем Форест" призвал обнародовать запись VAR между ассистентом арбитра Стюартом Эттвеллом и официальным представителем на поле Энтони Тейлором.

По информации BBC, клуб получит возможность частным образом услышать аудио VAR, связанное с тремя спорными моментами в матче против "Эвертона" (2:0).

Источники, близкие к арбитражной организации Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), заявили, что им нечего скрывать, и они предоставят "Форесту" возможность услышать приватно послушать аудиозапись, как и любой другой клуб, который обратится с подобной просьбой.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Екатерина Власова
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