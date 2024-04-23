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Форест получит аудио VAR спорных моментов в матче против Эвертона
Клуб получит доступ к ВАР
Getty Images / Global Images Ukraine
По информации BBC, клуб получит возможность частным образом услышать аудио VAR, связанное с тремя спорными моментами в матче против "Эвертона" (2:0).
Источники, близкие к арбитражной организации Professional Game Match Officials Limited (PGMOL), заявили, что им нечего скрывать, и они предоставят "Форесту" возможность услышать приватно послушать аудиозапись, как и любой другой клуб, который обратится с подобной просьбой.
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