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Хавбек Манчестер Сити хочет играть за Барселону - Источник

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Бернарду Силва хочет покинуть Ман Сити

Хавбек Манчестер Сити хочет играть за Барселону - Источник

Фото: twitter.com/BernardoCSilva

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Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что его время в клубе подходит к концу. Следующим летом португалец планирует покинуть "горожан".

Как сообщил журналист Radio Ctalunya Ферран Корреас, Бернарду в восторге от идеи присоединиться к "Барселоне". Каталонский клуб уже давно интересуется полузащитником "Ман Сити" и руководство очень хочет видеть его в своей команде.

Силва перешел в "Манчестер Сити" из "Монако" летом 2017 года. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.

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Барселона Манчестер Сити Бернарду Силва
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Источник:
Radio Ctalunya
Опубликовал: Екатерина Власова
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