Хавбек Манчестер Сити хочет играть за Барселону - Источник

Полузащитник "Манчестер Сити" Бернарду Силва считает, что его время в клубе подходит к концу. Следующим летом португалец планирует покинуть "горожан".

Как сообщил журналист Radio Ctalunya Ферран Корреас, Бернарду в восторге от идеи присоединиться к "Барселоне". Каталонский клуб уже давно интересуется полузащитником "Ман Сити" и руководство очень хочет видеть его в своей команде.

Силва перешел в "Манчестер Сити" из "Монако" летом 2017 года. В текущем сезоне он забил 11 голов и отдал 5 результативных передач в 42 матчах во всех турнирах.