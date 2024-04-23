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Два клуба Премьер-Лиги интересуются защитником РБ Лейпцига

Англия

Челси и Манчестер Юнайтед заинтересовались французским игроком

Два клуба Премьер-Лиги интересуются защитником РБ Лейпцига

Getty Images/Global Images Ukraine

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Некоторые клубы начинают планировать летние трансферы, в частности: "Челси" и "Манчестер Юнайтед".

По информации издания Foot Mercato, клубы Премьер-Лиги уже некоторое время наблюдают за игрой защитника "РБ Лейпцига" Кастелло Лукеба, у которого в контракте есть пункт об отступных в 70 миллионов евро.

Лукеба в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол.

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Источник:
foot mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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