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Два клуба Премьер-Лиги интересуются защитником РБ Лейпцига
Челси и Манчестер Юнайтед заинтересовались французским игроком
Getty Images/Global Images Ukraine
Некоторые клубы начинают планировать летние трансферы, в частности: "Челси" и "Манчестер Юнайтед".
По информации издания Foot Mercato, клубы Премьер-Лиги уже некоторое время наблюдают за игрой защитника "РБ Лейпцига" Кастелло Лукеба, у которого в контракте есть пункт об отступных в 70 миллионов евро.
Лукеба в нынешнем сезоне Бундеслиги сыграл 28 матчей, в которых забил 1 гол.
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Источник:foot mercato
Опубликовал: Екатерина Власова
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