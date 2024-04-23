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Официально: Унаи Эмери продлил сотрудничество с Астон Виллой
Специалист остается в команде
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подписал новый контракт со своим клубом.
Договор рассчитан до 2027 года.
"Мы наслаждаемся нашим путем вместе с болельщиками "Виллы", владельцами клуба, руководством и игроками, которыми мы гордимся", - сказал Эмери.
Here’s to you, Unai Emery… pic.twitter.com/ITzTn3veE4— Aston Villa (@AVFCOfficial) April 23, 2024
Испанский тренер присоединился к "Астон Вилле" в начале ноября 2022 года. 52-летний футболист впервые с 2010 года привел клуб к европейской квалификации.
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Источник:AVFCOfficial
Опубликовал: Екатерина Власова
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