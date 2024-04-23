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Официально: Унаи Эмери продлил сотрудничество с Астон Виллой

Англия
Обновлено

Специалист остается в команде

Официально: Унаи Эмери продлил сотрудничество с Астон Виллой

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Астон Виллы" Унаи Эмери подписал новый контракт со своим клубом.

Договор рассчитан до 2027 года.

"Мы наслаждаемся нашим путем вместе с болельщиками "Виллы", владельцами клуба, руководством и игроками, которыми мы гордимся", - сказал Эмери.

Испанский тренер присоединился к "Астон Вилле" в начале ноября 2022 года. 52-летний футболист впервые с 2010 года привел клуб к европейской квалификации.

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Источник:
AVFCOfficial
Опубликовал: Екатерина Власова
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