Эвертон ищет сторонних инвесторов, чтобы завершить продажу клуба

"Эвертон" ищет сторонних инвесторов, чтобы помочь завершить продажу клуба компании 777 Partners.

Фирма, базирующаяся в Майами, в сентябре договорилась о покупке "ирисок", но пока еще не получила одобрения от Премьер-лиги.

Главный финансовый консультант клуба ищет дополнительное финансирование от спортивных инвесторов и кредиторов, чтобы завершить сделку с 777 Partners.

Американцы уже предоставили "Эвертону" 180 миллионов фунтов стерлингов на ежедневные операционные расходы, которые будут конвертированы в капитал после завершения сделки. Однако остается вопрос о возврате средств, одолженных компании MSP Sports Capital, с которой "ириски" в августе не смогли договориться о покупке.