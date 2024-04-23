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Эвертон ищет сторонних инвесторов, чтобы завершить продажу клуба
Требуется дополнительное финансирование
Фото: premierleague.com
"Эвертон" ищет сторонних инвесторов, чтобы помочь завершить продажу клуба компании 777 Partners.
Фирма, базирующаяся в Майами, в сентябре договорилась о покупке "ирисок", но пока еще не получила одобрения от Премьер-лиги.
Главный финансовый консультант клуба ищет дополнительное финансирование от спортивных инвесторов и кредиторов, чтобы завершить сделку с 777 Partners.
Американцы уже предоставили "Эвертону" 180 миллионов фунтов стерлингов на ежедневные операционные расходы, которые будут конвертированы в капитал после завершения сделки. Однако остается вопрос о возврате средств, одолженных компании MSP Sports Capital, с которой "ириски" в августе не смогли договориться о покупке.
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