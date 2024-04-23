За 6 лет от Лиги 2 до игры на равных с командами АПЛ. Несмотря на вылет от МЮ, Ковентри заслужил аплодисменты и самую высокую похвалу

"Ковентри Сити" подарил нам невероятную историю в Кубке Англии. Команда, играющая во втором дивизионе и даже не представляющая группу лидеров (занимает лишь 8-ю строчку), смогла добраться до полуфинала Кубка Англии. Более того, клуб не просто добрался до этой стадии, а проявил себя более чем достойно.

Кубковый забег показал амбиции и уровень клуба. Они на равных играли против сильных команд АПЛ

В четвертьфинале "Ковентри" по качеству игры абсолютно переиграл "Вулверхэмптон". В первом тайме клуб из высшего дивизиона почти ничего не создал и только пытался преодолеть прессинг соперника. Игроки "Ковентри" должны были бы идти на перевес со значительным преимуществом в счете, но не реализовали как минимум два стопроцентных момента.

Впрочем, уже на старте второго тайма нападающий гостей Элис Симс открыл счет. После пропущенного подопечные Гэри О'Нила включились в игру. Команда стала лучше проходить прессинг и создавать угрозу со стандартов. Лишь на 83-й минуте Аит-Нури сравнял счет, не обошлось без ошибки защитников "Ковентри". А уже на 88-й Уго Буэно неожиданно вывел хозяев вперед после быстрой контратаки.

В тот момент казалось, что "Вулвз" сможет "засушить" игру и удержать результат. Но подопечные Марк Робинса не собирались сдаваться. На 97-й минуте Симс оформил дубль ударом головой, а еще через три минуты он же ассистировал Хаджи Райту. Интересно, что оба гола "Ковентри" забил после позиционных атак – что не очень типично для аутсайдеров.

Полуфинал против "Манчестер Юнайтед" стал для "Ковентри" настоящей проверкой. Команда Эрика Тен Гага очень мощно начала встречу и не дала хозяевам создать ни одного момента в первом тайме, а МакТоминей и Магуайр сделали преимущество комфортным – 2:0. На 58-й минуте Фернандеш забил третий гол и убил интригу. Но как оказалось, не убил. После 0:3 подопечные Робинса включились и показали, почему они добрались до полуфинала. На 71-й Элис Симмс замкнул прострел Фабиу Тавареша, а уже через 8 минут Каллум О'Гейр реализовал дальний удар благодаря рикошету от Ван Биссаки.

На тот момент уже не было видно никакой разницы в дивизионах и классе. "Ковентри" вообще не прекращал давить и атаковать. И на 90+5 минуте они получили вознаграждение, опять не без помощи Ван Биссаки: за его игру рукой в ворота Онаны был назначен пенальти. Хаджи Райт уверенно реализовал удар и перевел игру в овертайм.

В экстратаймах команды имели по несколько хороших моментов, даже обменялись ударами в перекладину, но обошлись без голов вплоть до 121-й минуты. Именно тогда полузащитник "Ковентри" Виктор Торп замкнул прострел Райта. Феноменальная развязка и очень красивое завершение матча. Но вмешался ВАР. После просмотра повтора у Райта был зафиксирован офсайд. Сантиметровый офсайд. Это не метафора – стопа нападающего буквально на пару сантиметров опережала стопы защитника "Манчестера". Нет уверенности, насколько камера и графические инструменты способны вычленять сантиметровую разницу в расположении ног игроков.

Впрочем, из-за этого гол Торпа был отменен, а сам матч перешел к серии пенальти. Там игроки "Манчестера" проявили себя лучше, а во время финального удара "Ковентри" промахнулся капитан Бен Шиф. Игроки "Юнайтед" очень радовались, особенно, Антонио, который показывал какие-то жесты игрокам соперника. Интересный факт: зарплата одного лишь Антони больше всего зарплатного фонда "Ковентри" – 10,4 миллионов фунтов против 9,9. А весь зарплатный фонд клуба из Манчестера превосходит соперника в 20 (!) раз. Это лишь подчеркивает уникальность и мощность достижения Марка Робинса и его игроков.

"Ковентри" невероятно прогрессирует несмотря на все проблемы. 6 лет назад вылетели в Лигу 2, а в прошлом году играли в плей-офф за выход в АПЛ

В прошлом году "Ковентри" имел шанс подняться в АПЛ, но в финале плей-офф "Лутон" оказался сильнее. Но это уже было огромным достижением и показателем замечательной тренерской работы. Своими успехами Марк Робинс заслужил как минимум статую в свою честь.

"Ковентри" сделал это с бюджетом на уровне зоны вылета. Зарплатный фонд клуба в прошлом сезоне по данным Capalogy – 6,5 миллионов фунтов в год. Меньше было только у "Ротерхэма" (6,4) и "Блэкпула" (6,1). После успешной прошлогодней кампании зарплатный фонд вырос до 9,9 миллионов фунтов, но это все еще 5-й показатель с конца в Чемпионшипе. Для сравнения, вот сколько тратят на зарплаты клубы, вылетевшие из АПЛ: "Лидс" – 36,6 млн., "Саутгемптон" – 40,3 млн., "Лестер" – 57 млн.

Но работа с ограниченным бюджетом – это далеко не все. Марк во главе "Ковентри" 6 лет. Из них два года клуб не мог играть домашние игры на своем стадионе. Первый месяц прошлого сезона поле на стадионе "Coventry Building Society Arena" признавалось непригодным для игры. Поэтому первые четыре домашние игры были перенесены. Существовал риск, что снова придется искать пристанище на других стадионах. Но на тот раз обошлось.

Газон – не единственная проблемная сфера в клубе. До прошлого лета "Ковентри" в последний раз платил деньги за игрока почти два года назад – приобрели Виктора Дьёкереша за 1 миллион фунтов. Полтора года назад клуб был вынужден продать своего лучшего защитника Доминика Гьяма, чтобы заплатить за поле. Также большую часть прошлого и почти половину этого сезона пропустил главный креативный игрок команды – молодой Каллум О'Хейр.

Но среди всех этих потрясений Робинс оставался константой и для игроков, и для болельщиков.

Он принял команду, которая вылетела в Лигу 2. В первый же сезон смог вернуть ее в Лигу 1.Сразу после возвращения "Ковентри" занял 8 место, а уже на второй год – повысился снова, проиграв лишь 3 раза за сезон. В первый сезон в Чемпионшипе (20/21) клуб спокойно обошел борьбу за выживание и финишировал 16-м. Значительную часть следующего сезона команда боролась за плей-офф, но в конце немного просела. А в прошлом году Марк Робинс привел команду в плей-офф повышения, где в полуфинале она прошла мощный "Мидлсбро" и остановились в полушаге от АПЛ. В финале плей-офф "Ковентри" уступил "Лутону" лишь в серии пенальти. Кажется, именно над этим аспектом бойцам Робинса необходимо поработать.

Не кубком единым. Перестройка привела к тяжелому старту, но шансы на плей-офф еще живы

После поражения в финале плей-офф "Ковентри" ожидало очень тяжелое межсезонье. Шансов удержать двух ключевых игроков - Густаво Амера и Виктора Дьокереша - не было. Поэтому оставался только один путь: выгодно продать лучших игроков и начать перестройку.

Дьйокереш – бомбардир, который сделал 55 результативных действий за два последних сезона в клубе. Его приобрел лиссабонский "Спортинг" за рекордные для себя 20 миллионов евро (+4 миллиона бонусами). Густаво Амер не забивал настолько много, но играя в полузащите, он делал на поле абсолютно все: борьба, прессинг, перехваты с отборами, продвижение и розыгрыш, и даже добавил к этому по 10 голов и ассистов. Летом его приобрел новичок АПЛ "Шефилд Юнайтед", а «Ковентри» получил компенсацию в размере около 20 миллионов евро.

Роль этого дуэта в успехах клуба переоценить невозможно. Задача заменить их, даже имея для этого неплохие деньги, выглядела очень сложной. Именно поэтому руководство клуба и тренер решили пойти другим путем: перераспределением обязанностей. Например, вместо одного невероятного форварда клуб приобрел двух качественных – Элиса Симмса и Хаджи Райта. А тренер ради этого перешел на игру с двумя форвардами. Функции Амера перебрали себе капитан Бен Шиф и Джош Эклз. Также команда стала чаще играть через правый фланг.

И новички, и вся команда очень посредственно начали сезон. В конце ноября "Ковентри" занимал 20-ю строчку в шаге от зоны вылета, имея лишь 3 победы в 16 матчах. Перестройка выглядела провальной. Но на адаптацию требовалось время. И уже ближе к Новому Году терпеливое ожидание начало давать плоды. В следующих 19-ти матчах команда Робинса проиграла лишь трижды и снова ворвалась в борьбу за плей-офф. Одновременно с этим они очень уверенно продвигались в Кубке Англии.

Индивидуально Симс и Райт все еще далеки от прошлогодней результативности Дьокереша. Впрочем, для дуэта их эффективность очень неплохая: Райт забил 18 голов и отдал 6 ассистов, Симс имеет 19+4 по этим же показателям. Особенно, если учитывать, что на этих двух клуб потратил меньше денег, чем заработал на трансфере Дьокереша.

Капитан и воспитанник лондонского "Арсенала" Бен Шиф также прекрасно справился с расширением роли – он проводит свой лучший сезон в карьере по результативности с 4 голами и 2 ассистами. Воспитанник "Ковентри" 24-летний Джош Эклз также только ярче засиял после ухода Амера. До этого сезона он имел лишь 1 гол и 2 ассиста за всю (!) взрослую карьеру - в этом году на его счету уже 1 гол и 6 ассистов.

Из-за ухода Амера Робинс стал значительно активнее использовать правый фланг.

На правого защитника Милана Ван Эвейка и полузащитника Тацухиро Сакамото "Ковентри" суммарно потратил около 7 миллионов евро этим летом – это лишь треть от заработанных на трансфере Густаво денег. Но дешево не означает неэффективно. Сакамото совершил 9 результативных действий, а Ван Эвейк – 7.

Также невероятно важную роль в успешном отрезке "Ковентри" сыграло возвращение после травмы Каллума О'Гейра. Каллум почти год был вне футбола. Почти весь прошлый сезон и начало этого он пропустил из-за разрыва крестов. Только в ноябре игрок вернулся к полноценным тренировкам и в заявку клуба. А в декабре впервые вышел в стартовом составе. В этом сезоне он же перебил собственный рекорд результативности: 10 голов и 4 ассиста.

Возвращение О'Гейра также непосредственно повлияло на результаты команды. До возвращения: 19 очков в 18 матчах и место в нижней части таблицы. После возвращения: 44 очка в 24 матчах и выход в полуфинал Кубка Англии. Его присутствие просто улучшает игру команды Марка Робинса.

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Поражение в полуфинале кубка стало очень болезненным для игроков и болельщиков "Ковентри".

Особенно из-за того, насколько близкой была победа, и из-за фола, который забрал ее. Впрочем, полуфинал остается фантастическим результатом, а качество игры против команд из АПЛ показывает, что перестройка проходит успешно. Последние результаты в Чемпионшипе отбросили клуб ниже в таблице, но шансы на плей-офф все еще живы.

Сейчас "Ковентри" отстает от 6-го места на 9 очков, но при этом имеет 2 матча в запасе. Бойцам Марка Робинса предстоит 4 финала. Необходимо побеждать в каждом матче и ожидать потери очков от "Норвича".

Среди соперников "Ковентри" – конкуренты за место в плей-офф "Галл Сити" и невероятный "Ипсвич" МакКенны. Будет сложно. Но каким бы ни был результат, Робинс уже заслужил статую в свою честь возле "Coventey Building Society Arena". Не сомневайтесь, в следующем сезоне его команда вернется еще сильнее.

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