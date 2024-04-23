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Вингер Ливерпуля выбыл на две недели из-за происхождения

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Плохие новости для команды

Вингер Ливерпуля выбыл на две недели из-за происхождения

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп подтвердил, что форвард Диогу Жота получил повреждение и не сыграет в ближайшем матче команды.

"К сожалению, Диогу забил гол (поединок против "Фулхэма" - 3:1) и немного почувствовал дискомфорт - он выбыл на две недели".

27-летний португальский футболист лишь недавно восстановился после травмы связок колена. В этом сезоне Жота забил 15 голов и отдал 4 голевые передачи в 32 матчах во всех турнирах.

Напомним, что матч "Эвертон" - "Ливерпуль" состоится 24 апреля. Старт - в 22:00 по киевскому времени.

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