"Мы будем стараться". Клопп высказался о текущем сезоне АПЛ

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги.

"Мы там, где мы есть, мы хотим выигрывать все матчи. Я бы не сказал, что все просто, но еще две недели назад все было лучше, чем люди могли бы подумать.

Мы сделаем все возможное. Если мы выиграем лигу, я буду в экстазе. И пока есть такой шанс, мы будем стараться".