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"Мы будем стараться". Клопп высказался о текущем сезоне АПЛ
Наставник красных поделился своими мыслями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги.
"Мы там, где мы есть, мы хотим выигрывать все матчи. Я бы не сказал, что все просто, но еще две недели назад все было лучше, чем люди могли бы подумать.
Мы сделаем все возможное. Если мы выиграем лигу, я буду в экстазе. И пока есть такой шанс, мы будем стараться".
Напомним, что 24 апреля "Ливерпуль" сыграет против "Эвертона". Начало - в 22:00.
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Источник:bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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