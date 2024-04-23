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"Мы будем стараться". Клопп высказался о текущем сезоне АПЛ

Англия

Наставник красных поделился своими мыслями

"Мы будем стараться". Клопп высказался о текущем сезоне АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги.

"Мы там, где мы есть, мы хотим выигрывать все матчи. Я бы не сказал, что все просто, но еще две недели назад все было лучше, чем люди могли бы подумать.

Мы сделаем все возможное. Если мы выиграем лигу, я буду в экстазе. И пока есть такой шанс, мы будем стараться".

Напомним, что 24 апреля "Ливерпуль" сыграет против "Эвертона". Начало - в 22:00.

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Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль) Ливерпуль
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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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