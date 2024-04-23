Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ираола - о матче против Вулверхэмптона: Мы будем готовы противостоять очень хорошей команде
Борнмут не теряет оптимизма
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press
Наставник "Борнмута" Андони Ираола высказался о предстоящем матче против "Вулверхэмптона".
"Я думаю, что они проводят очень хороший сезон. Как и "Арсенал", их последние результаты не были хорошими, но они медленно восстанавливают очень важных для них игроков. Я ожидаю некоторых изменений в составе, но мы будем готовы противостоять очень хорошей команде".
Напомним, что поединок "Вулверхэмптон" - "Борнмут" состоится 24 апреля в 21:45 по киевскому времени.
Популярное сейчас
- Зарю стимулировали двойной премией в матчах против Шахтера - СМИ
- Маркевич: Никаких разногласий с шеф-скаутом Карпат нет. Окончательное решение за главным тренером
- Последняя жизнь кошки. Стефано Пиоли оживил Милан, но завершает каденцию позорно
- Араухо - о критике Гюндогана после игры с ПСЖ: Я оставлю при себе своё мнение. Мои ценности надо уважать
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО