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Ираола - о матче против Вулверхэмптона: Мы будем готовы противостоять очень хорошей команде

Англия
Обновлено

Борнмут не теряет оптимизма

Ираола - о матче против Вулверхэмптона: Мы будем готовы противостоять очень хорошей команде

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Irina R. Hipolito/Europa Press

Новина українською

Наставник "Борнмута" Андони Ираола высказался о предстоящем матче против "Вулверхэмптона".

"Я думаю, что они проводят очень хороший сезон. Как и "Арсенал", их последние результаты не были хорошими, но они медленно восстанавливают очень важных для них игроков. Я ожидаю некоторых изменений в составе, но мы будем готовы противостоять очень хорошей команде".

Напомним, что поединок "Вулверхэмптон" - "Борнмут" состоится 24 апреля в 21:45 по киевскому времени.

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Источник:
bbc
Опубликовал: Екатерина Власова
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