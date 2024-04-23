Ираола - о матче против Вулверхэмптона: Мы будем готовы противостоять очень хорошей команде

Наставник "Борнмута" Андони Ираола высказался о предстоящем матче против "Вулверхэмптона".

"Я думаю, что они проводят очень хороший сезон. Как и "Арсенал", их последние результаты не были хорошими, но они медленно восстанавливают очень важных для них игроков. Я ожидаю некоторых изменений в составе, но мы будем готовы противостоять очень хорошей команде".