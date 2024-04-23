Тен Хаг возмущен реакцией СМИ на игру Манчестер Юнайтед против Ковентри

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг назвал "позором" критику в адрес "красных дьяволов" после полуфинального матча Кубка Англии против "Ковентри".

"Реакция, комментарии после игры против "Ковентри"... это позор. Это было стыдно с вашей стороны. Эти комментарии. Топ-футбол - это результаты, мы вышли в финал и заслужили это не только этой игрой, но и другими".

Напомним, что "МЮ" вел в полуфинале со счетом 3:0, но вскоре они упустили победу. "Красные дьяволы" лишь в серии послематчевых пенальти обеспечили себе выход в финал (2:4).

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В решающем поединке Кубка Англии "Манчестер Юнайтед" встретится с "Манчестер Сити". Матч состоится 25 мая.

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