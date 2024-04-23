АПЛ. Арсенал – Челси 5:0. Уничтожено, переварено и не замечено

Накануне этой встречи оба тренера слегка удивили своим выбором стартовых составов. Все-таки у Артеты все прошли почти без сюрпризов, из интересного был лишь Томас Партей, уже давно переставший быть основным исполнителем в команде, а Маурисио Почеттино удивил. Хотя как удивил, большинство его решений были вынуждены, хотя и не все.

Не было сегодня в «Челси» Коула Палмера, который заболел, также матч пропускал Мало Гюсто и «синие» остались без профильного правого защитника. Вместо Палмера появился Мудрик, а вместо Гюсто воспитанник академии Алфи Гилкрист. В центре обороны Почеттино решил отказаться от пары Силва-Чалоба, которая хорошо себя проявила в прошлых двух матчах, вместо них вышли Дисаси и Бадиашиль. Для другого украинца, а именно Александра Зинченко, места в старте не нашлось, вместо него играл Такехиро Томиясу.

Кажется, что аргентинский специалист откровенно прогадал. Хозяева поля с первых минут забрали себе инициативу и под натиском соперника футболисты «Челси» постоянно ошибались и показывали свою неуверенность. Первый гол прилетел уже на первых минутах после спокойного прохода от Райса, который отдал пас на Троссара, а бельгиец с острого угла пробил в ближний угол Джордже Петровича, сербский голкипер откровенно прозевал этот момент и гол точно на его совести.

Команда Почеттино не могла оправиться после той пощечины в начале и откровенно поплыла. Постоянные потери на своей половине поля и подарки для соперника в виде опасных моментов, которыми грех не воспользоваться. В дальнейшем Петрович частично отработал свою ошибку с голом за счет последующих сейвов. То Хаверц, то Сака, то Райс. Постоянные удары с разных позиций после самых разнообразных ошибок. Кажется, что только Джордже и оставлял «синих» в игре.

Ближе к середине первого тайма гости пришли в себя и начали хоть что-то создавать у чужих ворот, получилось даже несколько раз пробить с опасных позиций, в частности Кукурелье и Энцо Фернандеса, но после того, какой уровень остроты был у ворот «Челси», подобное уже не впечатляло.

Была надежда, что после перерыва Мудрик и компания проснутся, ведь счет не был катастрофическим, впрочем «канониры» вышли на второй тайм с новыми силами и после очередной затяжной атаки удвоили свое преимущество. Пробивал Деклан Райс и после рикошета круглый отскочил к Уайту, который с легкостью переправил того в сетку ворот. 2:0 и это уже выглядело как приговор для команды Маурисио, ведь мы так и не видели, за счет чего сегодня они могут зацепиться за результат.

Через несколько минут просто невероятной передачей Мартин Эдегор разрезал всю оборону соперника и вывел Кая Хаверца на свидание с вратарем. Немец не упустил возможность забить своему бывшему клубу и хорошо отпраздновать гол, хотя болельщики «синих», наверное, ожидали более скромного празднования. Это разгромные 3:0 и финальный свисток можно было давать уже на 57-й минуте.

Но немцу было мало, он решил продолжить издевательство над бывшей командой и вколотил еще один гол после передачи от Сака. Бенуа Бадиашиль вообще пассивно оборонялся против Кая, ему было не до игры, наверное. На 70-й минуте Эдегор снова разрезает всю оборону «синих» одним пасом и Бен Уайт, наверное, хотел сбросить на пустые ворота партнерам, но получился точный удар в дальний угол ворот и это также дубль. Они просто куражились и развлекались против абсолютно немощного соперника.

После этого Артета провел сразу 4 замены, матч был сделан. Хотя он был сделан еще гораздо раньше. Вышел Александр Зинченко, который просто спокойно помог своей команде завершить этот непринужденный погром. А насчет Михаила Мудрика и его игры, то посмотрите на счет на табло и поймите, что никто в этом «Челси» сегодня не провел хорошего матча, Михаил в том числе.

«Арсенал» продолжит борьбу за чемпионство, пока надо смотреть на результаты конкурентов, чтобы понимать, какие будут шансы. А «Челси»... остается на 9-й строчке. Возможно, Почеттино следует бояться этой ночи, ведь после таких громких провалов нередко летят головы наставников команд.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: «Эмирейтс» (Лондон)

Главный судья: Саймон Хупер (Австралия)

«Арсенал» — «Челси» 5:0

Голы: Троссар (4), Уайт (52, 70), {аверц (57, 65)

«Арсенал»: Рая — Уайт, Салиба, Габриэл, Томиясу (Зинченко, 72) — Эдегор, Партей (Жоржиньо, 72), Райс — Сака (Виейра, 82), Хаверц (Жезус, 72), Троссар (Мартинелли, 72)

«Челси»: Петрович — Гилкрист (Силва, 78), Дисаси, Бадиашиль, Кукурелья — Фернандес (Чалоба, 66), Кайседо — Мадуэке (Казадеи, 78), Галлахер, Мудрик (Стерлинг, 67) — Джексон

Предупреждения: Троссар (45), Уайт (76) — Гилкрист (42), Кукурелья (43)