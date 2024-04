Больше всех голов на стартовом отрезке. Арсенал установил рекорд сезона в Премьер-лиге

Сегодня, 23 апреля, "Арсенал" играет против "Челси" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги.

В этом матче гола долго ждать не пришлось. "Канониры" забили на четвертой минуте поединка. Автором гола является Леандро Троссард.

"Арсенал" в этом сезоне забил 11 голов за первые 15 минут в матчах Премьер-Лиги - больше чем любая другая команда в АПЛ.

Arsenal have now scored 11 goals inside the opening 15 minutes in the Premier League this season, more than any other side. ⏱️#ARSCHE