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Больше всех голов на стартовом отрезке. Арсенал установил рекорд сезона в Премьер-лиге
Канониры в матче 29-го тура АПЛ забили на 4-й минуте
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Сегодня, 23 апреля, "Арсенал" играет против "Челси" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги.
В этом матче гола долго ждать не пришлось. "Канониры" забили на четвертой минуте поединка. Автором гола является Леандро Троссард.
"Арсенал" в этом сезоне забил 11 голов за первые 15 минут в матчах Премьер-Лиги - больше чем любая другая команда в АПЛ.
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Arsenal have now scored 11 goals inside the opening 15 minutes in the Premier League this season, more than any other side. ⏱️#ARSCHE— Squawka Live (@Squawka_Live) April 23, 2024
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Источник:Squawka_Live
Опубликовал: Екатерина Власова
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