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Больше всех голов на стартовом отрезке. Арсенал установил рекорд сезона в Премьер-лиге

Англия
Обновлено

Канониры в матче 29-го тура АПЛ забили на 4-й минуте

Больше всех голов на стартовом отрезке. Арсенал установил рекорд сезона в Премьер-лиге

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Сегодня, 23 апреля, "Арсенал" играет против "Челси" в рамках 29-го тура Премьер-Лиги.

В этом матче гола долго ждать не пришлось. "Канониры" забили на четвертой минуте поединка. Автором гола является Леандро Троссард.

"Арсенал" в этом сезоне забил 11 голов за первые 15 минут в матчах Премьер-Лиги - больше чем любая другая команда в АПЛ.

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Источник:
Squawka_Live
Опубликовал: Екатерина Власова
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