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Арсенал - Челси (5:0). Второе крупнейшее поражение синих в истории. Обзор матча и видео голов
Дублем отметился бывший игрок синих
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура АПЛ встретились "Арсенал" - "Челси" (5:0). Подопечные Артеты разгромили в лондонском дерби команду Почеттино. Мудрик начал этот матч в основе и провел на поле 66 минут, затем его заменили на Стерлинга. Зинченко вышел со скамейки запасных на 72-й минуте.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Арсенал" - "Челси".
Лондон. "Эмирейтс Стэдиум".
"Арсенал" - "Челси" 5:0
Голы: Тросард (4'), Уайт (52', 70'), Гаверц (57', 65')
Подметим, что Зинченко в последних трех матчах начинал игру со скамейки запасных, но против "Баварии" и "Вулверхэмптона" не выходил на поле. У Михаила Мудрика безголевая серия за "аристократов" длится уже семь матчей подряд.
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