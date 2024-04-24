Эвертон – Ливерпуль. Анонс и прогноз матча АПЛ на 24.04.2024

Английская Премьер-лига, 29-й тур

24 апреля, 22:00. "Гудисон Парк" (Ливерпуль)

Главный арбитр: Эндрю Медли

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Мерсисайдское дерби представляет когорту элитных в английском футболе. Однако в последние годы его уровень спал, ведь "Эвертон" опустился поближе к зоне вылета. "Ириски" уже не могут забить "Ливерпулю" четыре матча, а когда последний раз все-таки отличились, то проиграли 1:4. В первом круге подопечные Дайча играли час в меньшинстве, но все же не выдержали давления команды Клоппа, пропустив дважды в конце. Шанс на реванш сегодня есть. Однако реальный ли он?

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Новости Эвертона

В последних трех матчах "ириски" одержали две победы. В частности, в прошлом туре подопечные Дайча переиграли прямого конкурента в борьбе за выживание "Ноттингем Форест". Это была боевая победа в матче, где "Эвертон" забил по голу в каждом из таймов. Интересно, что тогда команды обыграли во второй половине встречи 18 компенсированных минут. Больше, чем один экстратайм.

Несмотря на восемь снятых очков, ириски держатся на 16-м месте. Сейчас у них 30 зачетных пунктов – на пять больше, чем у 18-го “Лутона”, который находится на 18-м месте. Календарь у подопечных Дайча с очень резкими переменами. За пять матчей "Эвертон" сыграет против двух претендентов на чемпионство ("Ливерпуль" и "Арсенал"), а также с двумя текущими представителями зоны вылета ("Лутон" и "Шеффилд Юнайтед"). Все в ногах "ирисок".

Кадры хозяев

Дайч точно не может рассчитывать на четырех футболистов: Паттерсон, Доббин, Алли и Бету. Также под вопросом Калверт-Льюин и Коулмэн.

Новости Ливерпуля

Подопечные Клоппа в прошлом туре наконец-то перевалили двухматчевую серию потерь очков в рамках АПЛ. Во втором тайме "Ливерпуль" все-таки дожал "Фулхэм", с которым в поединке первого круга тоже были проблемы. Это была вторая победа подряд, если принимать во внимание ответный матч Лиги Европы против “Аталанты”. Однако победа над бергамасками ничего масштабного не дала, ведь команда немецкого наставника все равно вылетела из еврокубков.

А вот в АПЛ удалось победить впервые с 4 апреля. "Ливерпуль" продолжает бороться за чемпионство. Пока команда занимает второе место в турнирной таблице. “Арсенал” имеет на один проведенный матч больше и на три очка больше, а “Сити” уступает одним зачетным пунктом и имеет на один поединок меньше, чем подопечные Клоппа. Все еще только впереди, однако очки терять ни в коем случае нельзя – это может оказаться роковой ошибкой.

Кадры гостей

Большинство основных игроков Клоппа уже восстановились. Однако в лазарете до сих пор находятся пять футболистов: Матип, Тьяго, Жота, Доук и Брэдли.

Последние пять матчей Эвертона и Ливерпуля

Последние пять встреч хозяев

21.04. Эвертон – Ноттингем Форест 2:0 (АПЛ)

15.04. Челси – Эвертон 6:0 (АПЛ)

06.04. Эвертон – Бернли 1:0 (АПЛ)

02.04. Ньюкасл Юнайтед – Эвертон 1:1 (АПЛ)

30.03. Борнмут – Эвертон 2:1 (АПЛ)

Последние пять встреч гостей

21.04. Фулгем – Ливерпуль 1:3 (АПЛ)

18.04. Аталанта – Ливерпуль 0:1 (ЛЕ)

14.04. Ливерпуль – Кристал Пелас 0:1 (АПЛ)

11.04. Ливерпуль – Аталанта 0:3 (ЛЕ)

07.04. Манчестер Юнайтед – Ливерпуль 2:2 (АПЛ)

Турнирная таблица чемпионата Англии

# КОМАНДА И В Н П З - П ОЧКИ 1 Арсенал 34 24 5 5 82 - 26 77 2 Ливерпуль Ливерпуль 33 22 8 3 75 - 32 74 3 Манчестер Сити 32 22 7 3 76 - 32 73 4 Астон Вилла 34 20 6 8 71 - 50 66 5 Тоттенхэм 32 18 6 8 65 - 49 60 6 Ньюкасл 32 15 5 12 69 - 52 50 7 Манчестер Юнайтед 32 15 5 12 47 - 48 50 8 Вест Хэм Юнайтед 34 13 9 12 54 - 63 48 9 Челси 32 13 8 11 61 - 57 47 10 Брайтон 32 11 11 10 52 - 50 44 11 Вулверхэмптон 33 12 7 14 46 - 53 43 12 Фулхэм 34 12 6 16 50 - 54 42 13 Борнмут 33 11 9 13 48 - 60 42 14 Кристал Пэлас 33 9 9 15 42 - 56 36 15 Брентфорд 34 9 8 17 52 - 59 35 16 Эвертон* Эвертон* 33 10 8 15 34 - 48 30 17 Ноттингем Форест* 34 7 9 18 42 - 60 26 18 Лутон Таун 34 6 7 21 47 - 75 25 19 Бернли 34 5 8 21 37 - 69 23 20 Шеффилд Юнайтед 33 3 7 23 31 - 88 16

*С команды Эвертон снято 8 очков.

*С команды Ноттингем Форест снято 4 очка.

Ставки и коэффициенты на матч Эвертон – Ливерпуль

Прогноз матча Эвертон – Ливерпуль от UA-Football

Слишком большая разница в классе между командами. Однако задачи у обоих одинаковы: набрать три очка. “Ливерпулю” в последнее время очень тяжело дается это на “Гудисоне”. С 2017 года они лишь однажды победили "ирисок" у них дома за шесть матчей. Возможно это произойдет и сегодня, но к перерыву “Эвертон” должен выстоять. Прогноз: "Эвертон" не проиграет в первом тайме (Кф 1,93).