Почеттино: Мне было больно видеть такое выступление команды

После разгромного поражения от "Арсенала", Почеттино вышел на пресс-конфеенцию и дал комментарий относительно матча. Что сказал тренер:

"Мы ужасно начали матч и пропустили быстрый гол, после которого не смогли оправиться. Возможно, мы начали как-то отвечать после первых 10 или 15 минут. В перерыве я говорил, что мы не можем начинать второй тайм так, как мы начали матч.

"Но на второй тайм мы вышли без достаточной энергии и не смогли быть на конкурентном уровне. Мы проиграли этот матч из-за слабого старта обоих таймов.

"Мы провели хороший матч три дня назад против "Сити", хоть и не были там достаточно хладнокровными в решающие моменты. Сегодня у нас те же проблемы в плане реализации моментов.

"Мне было больно видеть такое выступление команды. Игрокам не хватало энергии и это было ужасное выступление.

"Я понимаю, что мы играли против сильного соперника, но такой уровень игры не является допустимым. Да, не хватало нам Коула Палмера, но сегодня проблема была не в его отсутствии. Проблема глобальнее.

"Мы много говорим о статистике и других факторах, но мы здесь для того, чтобы улучшать результаты. Мы сделаем все возможное, чтобы лучше выступить в следующем сезоне и примем необходимые решения.

"Я не знаю, удастся ли нам попасть в еврокубки. Мы сделаем все для этого возможное, но если мы проведем хотя бы один подобный матч до конца сезона, то об этом можно забыть".

О дате возвращения Коула Палмера:

"Посмотрим, будем оценивать его состояние завтра. Я не знаю точно".

Напомним, что "Челси" в нынешнем сезоне имеет рекордное количество пропущенных голов, 57 за 6 туров до конца. "Синие" сейчас занимают 9-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от Вест - Хэма на 1 очко, имея матч в запасе