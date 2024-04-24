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Галлахер: Мы действительно старались. У нас молодая команда и нам трудно

Англия

Комментарий капитана синих после матча

Галлахер: Мы действительно старались. У нас молодая команда и нам трудно

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

После матча "Арсенал" - "Челси" капитан "синих" Конор Галлахер дал комментарий относительно игры своей команды:

"Мы на самом деле старались. Я знаю, насколько важно это для каждого из игроков на поле, нам не все равно. Просто это молодая команда без необходимого опыта в АПЛ, нам трудно.

"У нас было немало взлетов и падений и мы все еще на пути к выходу на новый уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не играли на необходимом уровне. Мы посмотрим, что пошло не так и сделаем свои выводы".

Напомним, что Конор Галлахер в нынешнем сезоне провел за "Челси" 44 матча, забил 5 голов и отдал 8 ассистов во всех турнирах.

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Арсенал (Лондон) Челси (Лондон) Конор Галлахер
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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