Галлахер: Мы действительно старались. У нас молодая команда и нам трудно

После матча "Арсенал" - "Челси" капитан "синих" Конор Галлахер дал комментарий относительно игры своей команды:

"Мы на самом деле старались. Я знаю, насколько важно это для каждого из игроков на поле, нам не все равно. Просто это молодая команда без необходимого опыта в АПЛ, нам трудно.

"У нас было немало взлетов и падений и мы все еще на пути к выходу на новый уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не играли на необходимом уровне. Мы посмотрим, что пошло не так и сделаем свои выводы".