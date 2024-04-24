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Галлахер: Мы действительно старались. У нас молодая команда и нам трудно
Комментарий капитана синих после матча
Getty Images / Global Images Ukraine
После матча "Арсенал" - "Челси" капитан "синих" Конор Галлахер дал комментарий относительно игры своей команды:
"Мы на самом деле старались. Я знаю, насколько важно это для каждого из игроков на поле, нам не все равно. Просто это молодая команда без необходимого опыта в АПЛ, нам трудно.
"У нас было немало взлетов и падений и мы все еще на пути к выходу на новый уровень, но сегодня был один из тех дней, когда мы и близко не играли на необходимом уровне. Мы посмотрим, что пошло не так и сделаем свои выводы".
Напомним, что Конор Галлахер в нынешнем сезоне провел за "Челси" 44 матча, забил 5 голов и отдал 8 ассистов во всех турнирах.
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