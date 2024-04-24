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Юрген Клопп о Тренте: он тот, о ком люди будут говорить и через 20, и через 30, и через 40 лет

Англия

Немец в восторге от профессионального развития защитника

Юрген Клопп о Тренте: он тот, о ком люди будут говорить и через 20, и через 30, и через 40 лет

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Нынешний рулевой "Ливерпуля", который покинет "красных" в конце сезона, дал Александер-Арнольду возможность дебютировать в первой команде в октябре 2016 года, вскоре после того, как воспитаннику академии клуба на "Энфилде" исполнилось 18 лет. Кроме того, Клопп сделал Трента вице-капитаном прошлым летом и, благодаря своим творческим способностям, регулярно переходит в полузащиту "Ливерпуля". Накануне мерсисайдского дерби с "Эвертоном" немец отдал должное профессиональному развитию своего подопечного.

"Он был фантастическим игроком с первого дня. Выдающийся талант, и он превратился в футболиста мирового класса. Редко бывает так, чтобы менеджер был частью путешествия в течение такого длительного времени. У Трента никогда не было другого менеджера, поэтому для него будет хорошо получить новые впечатления в будущем. Но он может быть доволен теми шагами, которые он сделал. Он - одна из тех историй, которые немногие клубы могут написать, но он тот, о ком люди будут говорить и через 20, и через 30, и через 40 лет", - заявил тренер "Ливерпуля" Юрген Клопп.

Добавим, что Трент Александер-Арнольд провел за "красных" более 300 матчей и выиграл Лигу чемпионов, Премьер-лигу, Кубок Англии, Кубок Лиги, Клубный чемпионат мира и Суперкубок.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Гресь
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