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Челси установил клубный антирекорд в матче с Арсеналом

Англия

"Пенсионеры" продолжают разочаровывать болельщиков

Челси установил клубный антирекорд в матче с Арсеналом

Getty Images / Global Images Ukraine

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23 апреля "Челси" потерпел разгромное поражение в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" - 0:5.

После вчерашнего поединка на счету "синих" - 57 пропущенных мячей в текущем розыгрыше АПЛ. Это худший показатель в истории клуба за один сезон в национальном чемпионате.

На данный момент команда Почеттино занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

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Опубликовал: Александр Бураков
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