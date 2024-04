Челси установил клубный антирекорд в матче с Арсеналом

23 апреля "Челси" потерпел разгромное поражение в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии против "Арсенала" - 0:5.

После вчерашнего поединка на счету "синих" - 57 пропущенных мячей в текущем розыгрыше АПЛ. Это худший показатель в истории клуба за один сезон в национальном чемпионате.

На данный момент команда Почеттино занимает девятое место в турнирной таблице, имея в активе 47 очков.

???? ????????????????????????: Chelsea have now conceded 57 goals in the Premier League this season, the most in the club's history. pic.twitter.com/csBSAgPV9w