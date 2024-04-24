  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. МЮ проявляет интерес к центральному защитнику Интера
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

МЮ проявляет интерес к центральному защитнику Интера

Англия

Об этом сообщает Fichajes.net

МЮ проявляет интерес к центральному защитнику Интера

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Красные дьяволы" в этом сезоне допускают очень много ударов в сторону собственных ворот (их более 500 в этом сезоне), а также пропускают немало голов. Кроме того, их центральные защитники проводят много времени в лазарете, чем на поле, поэтому руководство "Манчестер Юнайтед" хочет усилить заднюю линию в летнее межсезонье.

Манкунианцы готовы выложить около 60 миллионов евро, чтобы обеспечить подписание Алессандро Бастони из "Интера". Сосредоточенность "МЮ" на этом игроке отражает их стратегию приобретения перспективных молодых талантов для усиления состава. Итальянский защитник преуспел в миланском "Интере", что сделало его желанной целью для ряда элитных европейских клубов. Возможный переход к "красным дьяволам" стал бы важным шагом в его карьере и значительным усилением команды в конкурентной Премьер-лиге.

Добавим, что в этом сезоне Алессандро Бастони провел 34 поединка, где отметился голом и 4 передачами.

По теме
yellow-arrow
Арсенал повторил уникальное достижение в АПЛ 30-летней давности
yellow-arrow
Спустя 13 лет. Adidas вновь станет техническим спонсором Ливерпуля
yellow-arrow
Уайт: Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним
Интер (Милан) Манчестер Юнайтед Алессандро Бастони
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Fichajes.net
Опубликовал: Александр Гресь
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости