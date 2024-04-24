МЮ проявляет интерес к центральному защитнику Интера

"Красные дьяволы" в этом сезоне допускают очень много ударов в сторону собственных ворот (их более 500 в этом сезоне), а также пропускают немало голов. Кроме того, их центральные защитники проводят много времени в лазарете, чем на поле, поэтому руководство "Манчестер Юнайтед" хочет усилить заднюю линию в летнее межсезонье.

Манкунианцы готовы выложить около 60 миллионов евро, чтобы обеспечить подписание Алессандро Бастони из "Интера". Сосредоточенность "МЮ" на этом игроке отражает их стратегию приобретения перспективных молодых талантов для усиления состава. Итальянский защитник преуспел в миланском "Интере", что сделало его желанной целью для ряда элитных европейских клубов. Возможный переход к "красным дьяволам" стал бы важным шагом в его карьере и значительным усилением команды в конкурентной Премьер-лиге.

Добавим, что в этом сезоне Алессандро Бастони провел 34 поединка, где отметился голом и 4 передачами.