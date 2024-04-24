Уайт: Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним

Защитник лондонского "Арсенала" Бен Уайт высказался о разгромной победе в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (5:0).

"Все знают, что "Арсенал" умеет забивать. Я поразил ворота в самое подходящее время.

Хаверц? Он этого заслуживает. Он показывает выдающийся футбол ещё с тех пор, как перешёл к нам. Вы не поймете, насколько он хорош, пока не поиграете с ним", - цитирует Уайта BBC.