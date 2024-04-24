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Уайт: Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним

Англия

Герой матча - о другом герое встречи

Уайт: Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним

Getty Images/Global Images Ukraine

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Защитник лондонского "Арсенала" Бен Уайт высказался о разгромной победе в перенесенном матче 29-го тура чемпионата Англии против "Челси" (5:0).

"Все знают, что "Арсенал" умеет забивать. Я поразил ворота в самое подходящее время.

Хаверц? Он этого заслуживает. Он показывает выдающийся футбол ещё с тех пор, как перешёл к нам. Вы не поймете, насколько он хорош, пока не поиграете с ним", - цитирует Уайта BBC.

Напомним, что Уайт и Хаверц оформили дубли в ворота "синих" во втором тайме.

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Челси (Лондон) Кай Хавертц Бен Уайт Арсенал
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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