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Спустя 13 лет. Adidas вновь станет техническим спонсором Ливерпуля
Мерсисайдцы отказываются от Nike
Getty Images/Global Images Ukraine
Немецкая компания Adidas станет новым экипировщиком "Ливерпуля" с сезона-2025/2026.
Согласно данным Sport Business, Adidas выиграл тендер и будет сотрудничать с мерсисайдцами до сезона-2029–30, что снова воссоединит пару после 13-летнего перерыва. Отмечается, что по условиям пятилетнего соглашения, компания будет платить "Ливерпулю" более 50 млн фунтов стерлингов в год.
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Напомним, с 2020 года техническим спонсором "красных" является Nike.
Стоит отметить, что в "Ливерпуль" уже играл в форме от Adidas с 1985 по 1996 год, а также с 2006 по 2012 год.
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