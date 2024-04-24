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Арсенал повторил уникальное достижение в АПЛ 30-летней давности
Бонус ко вчерашнему перфомансу
Getty Images/Global Images Ukraine
"Арсенал" одержал разгромную победу в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Челси" - 5:0.
Как сообщает Gracenote, в течение сезона "канониры" обыграли на своем поле "Челси" (5:0), "Ливерпуль" (3:1), "Манчестер Сити" (1:0) "Манчестер Юнайтед" (3:1). Ранее за одну кампанию это удавалось сделать лишь "Блэкберну" в сезоне-1993/1994.
По итогам 34 туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 77 очков.
???? - @Arsenal are the second club to win a Premier League home fixture against Chelsea, Liverpool, Manchester City and Manchester United in a single season, after Blackburn Rovers in 1993/94. #ARSCHE— Gracenote Live (@GracenoteLive) April 23, 2024
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