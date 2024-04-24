  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Арсенал повторил уникальное достижение в АПЛ 30-летней давности
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Арсенал повторил уникальное достижение в АПЛ 30-летней давности

Англия

Бонус ко вчерашнему перфомансу

Арсенал повторил уникальное достижение в АПЛ 30-летней давности

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Арсенал" одержал разгромную победу в перенесенном матче 29-го тура английской Премьер-лиги против "Челси" - 5:0.

Как сообщает Gracenote, в течение сезона "канониры" обыграли на своем поле "Челси" (5:0), "Ливерпуль" (3:1), "Манчестер Сити" (1:0) "Манчестер Юнайтед" (3:1). Ранее за одну кампанию это удавалось сделать лишь "Блэкберну" в сезоне-1993/1994.

По итогам 34 туров "Арсенал" лидирует в турнирной таблице АПЛ, имея в своём активе 77 очков.

По теме
yellow-arrow
Спустя 13 лет. Adidas вновь станет техническим спонсором Ливерпуля
yellow-arrow
Уайт: Вы не поймете, насколько Хаверц хорош, пока не поиграете с ним
yellow-arrow
МЮ проявляет интерес к центральному защитнику Интера
Челси (Лондон) АПЛ статистика Арсенал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
https://twitter.com/GracenoteLive/status/1782875977472717120
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости