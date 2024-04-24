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Астон Вилла и Вест Хэм проявляют интерес к полузащитнику Спортинга

Англия

Об этом сообщает TEAMtalk

Астон Вилла и Вест Хэм проявляют интерес к полузащитнику Спортинга

Фото - Getty Images/Global Images Ukraine

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Лиссабонские "львы" уже совсем скоро могут получить свое второе чемпионство португальской лиги за последние четыре года. Игроки "Спортинга" находятся на радарах многих клубов Европы и поэтому летом могут распрощаться с некоторыми своими футболистами за хорошую сумму.

"Астон Вилла" и "Вест Хэм" будут пытаться подписать полузащитника лиссабонцев Педру Гонсалвеша. Большим поклонником плеймейкера является тренер бирмингемцев Унаи Эмери, который хочет видеть португальца в составе своей команды. Также ускорить его трансфер может уход рулевого "Спортинга" Рубена Аморима, под руководством которого раскрылся Гонсалвеш. Впрочем, стоит отметить, что игрок имеет отступные в размере 69 миллионов фунтов стерлингов, что может оттолкнуть многих потенциальных претендентов.

Добавим, что Педру Гонсалвеш в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 18 голами и 16 передачами.

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Спортинг (Лиссабон) Астон Вилла (Бирмингем) Вест Хэм Юнайтед (Лондон) Педру Гонсалвеш
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Источник:
TEAMtalk
Опубликовал: Александр Гресь
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