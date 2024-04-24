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Астон Вилла и Вест Хэм проявляют интерес к полузащитнику Спортинга
Об этом сообщает TEAMtalk
Фото - Getty Images/Global Images Ukraine
Лиссабонские "львы" уже совсем скоро могут получить свое второе чемпионство португальской лиги за последние четыре года. Игроки "Спортинга" находятся на радарах многих клубов Европы и поэтому летом могут распрощаться с некоторыми своими футболистами за хорошую сумму.
"Астон Вилла" и "Вест Хэм" будут пытаться подписать полузащитника лиссабонцев Педру Гонсалвеша. Большим поклонником плеймейкера является тренер бирмингемцев Унаи Эмери, который хочет видеть португальца в составе своей команды. Также ускорить его трансфер может уход рулевого "Спортинга" Рубена Аморима, под руководством которого раскрылся Гонсалвеш. Впрочем, стоит отметить, что игрок имеет отступные в размере 69 миллионов фунтов стерлингов, что может оттолкнуть многих потенциальных претендентов.
Добавим, что Педру Гонсалвеш в этом сезоне провел 44 матча, где отметился 18 голами и 16 передачами.
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