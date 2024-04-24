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Ливерпуль определился с фаворитом на должность главного тренера клуба

Англия
Обновлено

Об этом сообщает Фабрицио Романо

Ливерпуль определился с фаворитом на должность главного тренера клуба

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

После того, как Рубена Аморима перехватили конкуренты из АПЛ, мерсисайдский клуб вынужден был искать новые варианты. Руководство "Ливерпуля" обратило свое внимание на тренера "Фейеноорда" Арне Слота.

Английский клуб имел первый прямой контакт с менеджером роттердамцев и планируется между ними еще одна встреча. В случае положительного согласия, "Ливерпуль" будет вынужден заплатить "Фейеноорду" 10 млн евро за переход Арне Слота, контракт которого рассчитан с нидерландцами до 2026 года.

Добавим, что роттердамский клуб под руководством своего главного тренера выиграл Эредивизию и Кубок Нидерландов.

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Ливерпуль Фейеноорд (Роттердам) Арне Слот
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Источник:
Фабріціо Романо
Опубликовал: Александр Гресь
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