Ливерпуль определился с фаворитом на должность главного тренера клуба

После того, как Рубена Аморима перехватили конкуренты из АПЛ, мерсисайдский клуб вынужден был искать новые варианты. Руководство "Ливерпуля" обратило свое внимание на тренера "Фейеноорда" Арне Слота.

Английский клуб имел первый прямой контакт с менеджером роттердамцев и планируется между ними еще одна встреча. В случае положительного согласия, "Ливерпуль" будет вынужден заплатить "Фейеноорду" 10 млн евро за переход Арне Слота, контракт которого рассчитан с нидерландцами до 2026 года.

???????? Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job.



One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled.



Slot, part of #LFC shortlist. pic.twitter.com/jcl92BYOfk