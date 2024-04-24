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Ливерпуль определился с фаворитом на должность главного тренера клуба
Об этом сообщает Фабрицио Романо
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
После того, как Рубена Аморима перехватили конкуренты из АПЛ, мерсисайдский клуб вынужден был искать новые варианты. Руководство "Ливерпуля" обратило свое внимание на тренера "Фейеноорда" Арне Слота.
Английский клуб имел первый прямой контакт с менеджером роттердамцев и планируется между ними еще одна встреча. В случае положительного согласия, "Ливерпуль" будет вынужден заплатить "Фейеноорду" 10 млн евро за переход Арне Слота, контракт которого рассчитан с нидерландцами до 2026 года.
???????? Liverpool had direct contact with Arne Slot as candidate for the job.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 23, 2024
One direct contact took place with Feyenoord manager and understand one more is already scheduled.
Slot, part of #LFC shortlist. pic.twitter.com/jcl92BYOfk
Добавим, что роттердамский клуб под руководством своего главного тренера выиграл Эредивизию и Кубок Нидерландов.
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