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Двух футболистов Премьер-лиги арестовала полиция. Игроков подозревают в изнасиловании

Англия
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Об этом сообщает The Sun

Двух футболистов Премьер-лиги арестовала полиция. Игроков подозревают в изнасиловании

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В Англии снова назревает новый секс-скандал. Двух 19-летних футболистов АПЛ арестовали полицейские в эти выходные. Один из игроков подозревается в насилии и подстрекательстве к изнасилованию, другому инкриминируют изнасилование. Уже в понедельник полиция сообщила, что футболисты были освобождены под залог до завершения дальнейшего расследования.

Предполагаемое изнасилование произошло в пятницу вечером. Предполагаемая жертва обратилась к правоохранителям через несколько часов и подала официальную жалобу. Инсайдеры клуба сообщили, что уже начались переговоры относительно "следующих шагов". Также неизвестно отстранили ли этих двух футболистов от игры до завершения расследования.

Напомним, что такие секс-скандалы с игроками АПЛ в последнее время звучат не впервые. Ранее подобные обвинения выдвигались Мейсону Гринвуду из "МЮ", который был дисквалифицирован в 2022 году после того, как его арестовали за попытку изнасилования. Позже дело было закрыто, и сейчас он находится в аренде в испанском "Хетафе". Также бывший защитник "Манчестер Сити" Бенджамен Менди был оправдан по обвинению в многочисленных изнасилованиях после двух судебных процессов в прошлом году. Сейчас он играет во французском "Лорьяне".

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Источник:
The Sun
Опубликовал: Александр Гресь
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