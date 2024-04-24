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Магуайр: В ворота МЮ назначили 5-6 спорных пенальти за последнее время. Это стоило нам многих очков
Критика арбитров становится общим трендом
Фото: Getty Images
Центральный защитник "Манчестер Юнайтед" Харри Магуайр пожаловался на судейство в матчах против своей команды.
"За последние месяц или два в наши ворота назначили несколько спорных пенальти. Если их не назначали судьи в поле, то их ставил ВАР.
Я говорю не об одном или двух пенальти, а о пяти или шести. Это было неприятно и стоило нам многих очков. С другой стороны, мы должны правильно выполнять базовые вещи и лучше защищаться, чтобы доводить дело до конца", – приводит слова Харри Sky Sports.
"Манчестер Юнайтед" занимает седьмую позицию в турнирной таблице чемпионата Англии.
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