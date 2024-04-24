Бывший защитник МЮ Рио Фердинанд: Маурисио Почеттино нужно дать больше времени в Челси

Аргентинец выставил молодежный состав на матч с "Арсеналом" во вторник вечером, где самым старшим игроком был 25-летний Кукурелья. Впрочем, это привело к поражению со счетом 5:0 на стадионе "Эмирейтс". С тех пор как владельцем клуба стал Тодд Боэли, "Челси" потратил огромные суммы денег, однако на фоне значительной текучести игроков результаты ухудшились. В прошлом сезоне лондонский клуб занял 12-е место, а поражение во вторник означает, что они потеряли математические шансы на возвращение в Лигу чемпионов, что повлекло призывы к Почеттино уйти в отставку. Несмотря на все это, футбольный эксперт и бывший игрок Рио Фердинанд защитил аргентинца, опираясь на молодость команды.

"Я бы сказал, что если вы потратили миллиард фунтов на потенциал, то вы не можете уволить менеджера. Мне очень интересно посмотреть, как пройдет это лето с точки зрения ситуации с менеджментом. Мы уже говорили ранее, где тот опыт, когда в игре наступают переломные моменты? Где люди и характеры, которые будут тянуть за собой молодых игроков? Основным на скамейке запасных был Тьяго Силва, но ему уже 38 лет. Им нужно покупать опытных игроков. Вы смотрите на команду, которая на данный момент является лучшей командой в Европе по результатам, а именно на "Байер" из Леверкузена. У них много молодых игроков. Кто был одним из главных новичков, которых он приобрел? Джака. Хаби Алонсо вышел на рынок и купил Джаку. Опыт!", - заявил Рио Фердинанд.

Добавим, что ближайший поединок "Челси" сыграет 27 апреля на выезде против "Астон Виллы".