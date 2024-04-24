Александер-Арнольд - о гонке за АПЛ: Впереди у Ливерпуля пять финалов

Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд оценил шансы мерсисайдцев на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Я думаю, что на данном этапе сезона, как нам кажется, они не потеряют очки. На прошлой неделе мы были разочарованы результатами, ругали себя. Но если кто-то из наших конкурентов потеряет очки - мы окажемся в более выгодном положении. Теперь у нас впереди пять финалов. Пять побед из пяти – вот наша цель", - заявил латераль в интервью Sky Sports.