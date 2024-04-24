Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Александер-Арнольд - о гонке за АПЛ: Впереди у Ливерпуля пять финалов
Максимальный настрой
Planet Football
Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд оценил шансы мерсисайдцев на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.
"Я думаю, что на данном этапе сезона, как нам кажется, они не потеряют очки. На прошлой неделе мы были разочарованы результатами, ругали себя. Но если кто-то из наших конкурентов потеряет очки - мы окажемся в более выгодном положении. Теперь у нас впереди пять финалов. Пять побед из пяти – вот наша цель", - заявил латераль в интервью Sky Sports.
На данный момент первое место АПЛ занимает "Арсенал". Вслед за ним расположились "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".
Сегодня, 24 апреля, "красные" сыграют в мерсисайдском дерби против "Эвертона" Виталия Миколенко.
Популярное сейчас
- Что не так с Мудриком и Челси? Перспектива на сезон 2024/2025 не радужная
- На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
- СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
- Арсенал - Челси 5:0. Второе крупнейшее поражение синих в истории. Обзор матча и видео голов
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО