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Александер-Арнольд - о гонке за АПЛ: Впереди у Ливерпуля пять финалов

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Александер-Арнольд - о гонке за АПЛ: Впереди у Ливерпуля пять финалов

Planet Football

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Правый защитник "Ливерпуля" Трент Александер-Арнольд оценил шансы мерсисайдцев на победу в нынешнем розыгрыше английской Премьер-лиги.

"Я думаю, что на данном этапе сезона, как нам кажется, они не потеряют очки. На прошлой неделе мы были разочарованы результатами, ругали себя. Но если кто-то из наших конкурентов потеряет очки - мы окажемся в более выгодном положении. Теперь у нас впереди пять финалов. Пять побед из пяти – вот наша цель", - заявил латераль в интервью Sky Sports.

На данный момент первое место АПЛ занимает "Арсенал". Вслед за ним расположились "Ливерпуль" и "Манчестер Сити".

Сегодня, 24 апреля, "красные" сыграют в мерсисайдском дерби против "Эвертона" Виталия Миколенко.

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АПЛ Ливерпуль Трент Александер-Арнольд
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Источник:
Sky Sports
Опубликовал: Александр Бураков
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