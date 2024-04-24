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Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем

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Наставник Ман Сити высказался о поединке АПЛ

Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем

Getty Images / Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против "Брайтона".

"Завтра одна из самых сложных игр сезона. Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем. То, что он сделал и продолжает делать - это невероятный труд".

Напомним, что поединок "Брайтон" - "Манчестер Сити" состоится 25 апреля. Старт - в 22:00.

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Источник:
man city
Опубликовал: Екатерина Власова
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