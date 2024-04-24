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Гвардиола: Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем
Наставник Ман Сити высказался о поединке АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о предстоящем матче против "Брайтона".
"Завтра одна из самых сложных игр сезона. Мое восхищение Роберто де Дзерби растет с каждым днем. То, что он сделал и продолжает делать - это невероятный труд".
Напомним, что поединок "Брайтон" - "Манчестер Сити" состоится 25 апреля. Старт - в 22:00.
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Источник:man city
Опубликовал: Екатерина Власова
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