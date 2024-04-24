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Тренеру Манчестер Юнайтед могут сократить зарплату

Англия

Заработную плату специалиста сократят на 25%

Тренеру Манчестер Юнайтед могут сократить зарплату

Getty Images / Global Images Ukraine

Екатерина Власова Автор UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в последнее время имеет дело с большим давлением, что может привести к досрочному прощанию со специалистом уже этим летом.

Но, если обе стороны решат продолжить сотрудничество, тен Хаг может потерять часть своей заработной платы. Если манкунианцы не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, то зарплату специалиста сократят на 25%

Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 50 баллов.

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Манчестер Юнайтед Эрик тен Хаг
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