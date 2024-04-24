Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Тренеру Манчестер Юнайтед могут сократить зарплату
Заработную плату специалиста сократят на 25%
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг в последнее время имеет дело с большим давлением, что может привести к досрочному прощанию со специалистом уже этим летом.
Но, если обе стороны решат продолжить сотрудничество, тен Хаг может потерять часть своей заработной платы. Если манкунианцы не смогут квалифицироваться в Лигу чемпионов, то зарплату специалиста сократят на 25%
Сейчас "Манчестер Юнайтед" занимает седьмое место в турнирной таблице Премьер-Лиги и имеет 50 баллов.
Популярное сейчас
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- На Олимпиаде Украина сыграет с третьей командой отбора в Азии. Сейчас есть восемь кандидатов
- СМИ: Бойко может продолжить карьеру в Карпатах
- Арсенал - Челси 5:0. Второе крупнейшее поражение синих в истории. Обзор матча и видео голов
- Секрет успеха. Как жена Андрея Лунина поддерживала своего мужа на трибунах в матче с Ман Сити. ВИДЕО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО