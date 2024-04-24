Президент Милана прокомментировал будущее Пиоли в команде

Президент "Милана" Паоло Скарони высказался о будущем главного тренера команды Стефано Пиоли.

"Могу ли я подтвердить, что он больше не будет нашим тренером? Нет, я этого не подтверждаю. Сейчас наставник "Милана" - Пиоли, и до конца сезона он будет нашим тренером. Я ожидаю, что Стефано заставит команду выиграть матчи, чтобы гарантировать нам второе место в Серии А. Затем в конце кампании Пиоли и руководство сделают свои выводы".