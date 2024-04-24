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Президент Милана прокомментировал будущее Пиоли в команде
Сейчас наставник Милана - Стефано Пиоли (с)
Getty Images/Global Images Ukraine
Президент "Милана" Паоло Скарони высказался о будущем главного тренера команды Стефано Пиоли.
"Могу ли я подтвердить, что он больше не будет нашим тренером? Нет, я этого не подтверждаю. Сейчас наставник "Милана" - Пиоли, и до конца сезона он будет нашим тренером. Я ожидаю, что Стефано заставит команду выиграть матчи, чтобы гарантировать нам второе место в Серии А. Затем в конце кампании Пиоли и руководство сделают свои выводы".
"Я бы хотел избежать этой темы до конца сезона", - добавил специалист.
Подопечные Стефано занимают вторую позицию в турнирной таблице. Они отстают от лидера "Интера" на 17 очков.
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