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Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Англия

Роберто Де Дзерби попытается повлиять на чемпионскую гонку

Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Getty Images / Global Images Ukraine

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Итальянский наставник «Брайтона» переживает не самый простой период своей карьеры и на фоне неудачных результатов он должен принять у себя дома действующего чемпиона, «Манчестер Сити».

Сейчас каждая потеря очков команды Гвардиолы может иметь огромное влияние на чемпионскую гонку. Сможет ли Де Дзерби помешать «горожанам» на пути к очередному титулу?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25 апреля.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.

Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.

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Трансляция матча "Брайтон" — "Манчестер Сити"
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.

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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Назар Черковский
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