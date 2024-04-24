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Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Роберто Де Дзерби попытается повлиять на чемпионскую гонку
Getty Images / Global Images Ukraine
Итальянский наставник «Брайтона» переживает не самый простой период своей карьеры и на фоне неудачных результатов он должен принять у себя дома действующего чемпиона, «Манчестер Сити».
Сейчас каждая потеря очков команды Гвардиолы может иметь огромное влияние на чемпионскую гонку. Сможет ли Де Дзерби помешать «горожанам» на пути к очередному титулу?
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25 апреля.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football.
Онлайн видеотрансляцию матча Вы можете посмотреть на телеканале Setanta Sports.
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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