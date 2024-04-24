Брайтон – Манчестер Сити. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

Итальянский наставник «Брайтона» переживает не самый простой период своей карьеры и на фоне неудачных результатов он должен принять у себя дома действующего чемпиона, «Манчестер Сити».

Сейчас каждая потеря очков команды Гвардиолы может иметь огромное влияние на чемпионскую гонку. Сможет ли Де Дзерби помешать «горожанам» на пути к очередному титулу?

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25 апреля.

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