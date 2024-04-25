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Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ
Getty Images / Global Images Ukraine
По потерянным очкам «горожане» пока остаются лидерами АПЛ, впрочем если взглянуть на таблицу, то «Арсенал» и «Ливерпуль» необходимо догонять и выигрывать свои матчи в запасе.
Противостояние с «Брайтоном» является одним из таких матчей. Гвардиола не может позволить себе терять очки и его команда сделает все возможное, чтобы подобного не произошло.
Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25 апреля.
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Английская Премьер-лига. 29 тур.
25 апреля. 22:00. Брайтон. «Амекс Стэдиум»
Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)
Трансляция: Setanta Sports
Если вы не можете посмотреть поединок в прямом эфире, то предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол. Сразу же после финального свистка не забудьте прочитать на сайте отчет о матче, а также посмотреть обзор опасных моментов.
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