Брайтон – Манчестер Сити. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча АПЛ

По потерянным очкам «горожане» пока остаются лидерами АПЛ, впрочем если взглянуть на таблицу, то «Арсенал» и «Ливерпуль» необходимо догонять и выигрывать свои матчи в запасе.

Противостояние с «Брайтоном» является одним из таких матчей. Гвардиола не может позволить себе терять очки и его команда сделает все возможное, чтобы подобного не произошло.

Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени в четверг, 25 апреля.

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Английская Премьер-лига. 29 тур.

25 апреля. 22:00. Брайтон. «Амекс Стэдиум»

Главный судья: Джарред Джиллетт (Австралия)

Трансляция: Setanta Sports

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