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"Он был бы фантастическим тренером". Бывший игрок МЮ назвал имя идеального преемника тен Хага
Луи Саа высказал свое мнение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Бывший игрок "Манчестер Юнайтед" Луи Саа присоединился к спекуляциям относительно будущего главного тренера команды Эрика тет Хага. Футболист назвал имя идеального преемника специалиста.
"Уже несколько лет я говорю, что Зинедин Зидан был бы фантастическим назначением для "МЮ". В этом нет негатива. Мы все знаем, что он мечтает работать за сборную Франции, но здесь придется немного подождать.
Я не вижу ничего, что могло бы помешать ему стать главным тренером "Манчестер Юнайтед". Он точно вдохновил бы игроков быть более уверенными. Для клуба это было бы большим достижением, что Зинедин Зидан возглавит команду".
Напомним, что 51-летний специалист находится без работы с июня 2021 года, когда покинул мадридский "Реал".
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