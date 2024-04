Уотфорд официально назначает 34-летнего экс-игрока МЮ главным тренером

"Уотфорд" объявил о том, что Том Клеверли назначен главным тренером клуба.

34-летний специалист в прошлом месяце возглавил команду на временной основе. За этот период "Уотфорд" одержал пять ничьих и одну победу, потерпев лишь одно поражение.

Прошлым летом Том завершил карьеру из-за травмы, а в июле впервые стал тренером Академии ФК "Уотфорд". Он вывел команду до 18 лет на второе место в Лиге профессионального развития.

Клеверли воспитанник "Манчестер Юнайтед", но английский клуб отправлял игрока в аренду в разные клубы с 2009 года по 2015 год. Затем футболиста приобрел "Эвертон", а вскоре и "Уотфорд".

ℹ️ Watford FC is delighted to confirm the permanent appointment of Tom Cleverley as the Hornets’ Head Coach.



Congrats, Tom! ????