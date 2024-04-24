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Уотфорд официально назначает 34-летнего экс-игрока МЮ главным тренером
Детали договора не разглашаются
Getty Images/Global Images Ukraine
"Уотфорд" объявил о том, что Том Клеверли назначен главным тренером клуба.
34-летний специалист в прошлом месяце возглавил команду на временной основе. За этот период "Уотфорд" одержал пять ничьих и одну победу, потерпев лишь одно поражение.
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Прошлым летом Том завершил карьеру из-за травмы, а в июле впервые стал тренером Академии ФК "Уотфорд". Он вывел команду до 18 лет на второе место в Лиге профессионального развития.
Клеверли воспитанник "Манчестер Юнайтед", но английский клуб отправлял игрока в аренду в разные клубы с 2009 года по 2015 год. Затем футболиста приобрел "Эвертон", а вскоре и "Уотфорд".
ℹ️ Watford FC is delighted to confirm the permanent appointment of Tom Cleverley as the Hornets’ Head Coach.— Watford Football Club (@WatfordFC) April 24, 2024
Congrats, Tom! ????
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