"Я разочарован". Де Дзерби высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги

Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги.

"Он был очень тяжелым, особенно после января. Мы страдаем, потому что многие игроки получили травмы. Сезон еще не закончен - мне жаль, потому что я разочарован, потому что я хотел соревноваться разными способами. В следующем сезоне мы будем иметь больше опыта".