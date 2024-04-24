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"Я разочарован". Де Дзерби высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги
Специалист поделился своими эмоциями
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Брайтона" Роберто Де Дзерби высказался о текущем сезоне Премьер-Лиги.
"Он был очень тяжелым, особенно после января. Мы страдаем, потому что многие игроки получили травмы. Сезон еще не закончен - мне жаль, потому что я разочарован, потому что я хотел соревноваться разными способами. В следующем сезоне мы будем иметь больше опыта".
"Сможем ли мы попасть в еврокубки? Это будет сложно, потому что мы играем против больших команд в Премьер-лиге. Мы должны играть лучше, мы должны быть сильнее", - добавил специалист.
"Брайтон" сейчас занимает 10-е место в турнирной таблице АПЛ и имеет 44 балла.
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