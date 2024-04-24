Англия
Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
"Не ниже Арсенала". Почеттино подчеркнул позицию в турнирной таблице, где должен быть Челси
Наставник синих также высказался о европейских перспективах команды
Getty Images / Global Images Ukraine
Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, на каком месте в таблице АПЛ должны быть "синие".
"Там, где находится "Арсенал", мы также должны быть. Мы слишком много говорим в этом сезоне..."
"Европейские перспективы "Челси"? Сейчас трудно смотреть в будущее, потому что после последней игры мы чувствуем разочарование. Трудно говорить о целях", - добавил Почеттино.
Сейчас "синие" занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и имеют 47 баллов.
По теме
Оцените этот материал:
Источник:daily sports
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Минобороны опубликовало полный перечень изменений в закон о мобилизации
- Если не будет нового контракта. Реал определился с суммой, за которую готов продать Лунина
- В Бундестаге призвали правительство Германии поставить Украине ракеты Taurus
- Гвардиола: Я не понимаю, как мы сегодня выжили
- Много сердец и секси-фотосессия. Как эффектная жена украинского футболиста отпраздновала свой день рождения. ФОТО
- 17-летний вундеркинд Барселоны оказался поклонником знаменитой порнозвезды. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн