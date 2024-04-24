"Не ниже Арсенала". Почеттино подчеркнул позицию в турнирной таблице, где должен быть Челси

Главный тренер "Челси" Маурисио Почеттино рассказал, на каком месте в таблице АПЛ должны быть "синие".

"Там, где находится "Арсенал", мы также должны быть. Мы слишком много говорим в этом сезоне..."

"Европейские перспективы "Челси"? Сейчас трудно смотреть в будущее, потому что после последней игры мы чувствуем разочарование. Трудно говорить о целях", - добавил Почеттино.

Сейчас "синие" занимают девятое место в турнирной таблице Премьер-лиги и имеют 47 баллов.