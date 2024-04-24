АПЛ. Нервная победа Манчестер Юнайтед, сухарь от Забарного и неудержимый Матета

Центральным матчем в АПЛ сегодняшнего вечера было мерсисайдское дерби, в котором принял участие Виталий Миколенко. Об этой игре на сайте будет отдельный материал, а мы разбираемся как там чувствует себя другой украинец, Илья Забарный, а также как там дела у «Манчестер Юнайтед» и «Ньюкасла».

АПЛ, 29-й тур

Стадион: «Олд Траффорд» (Манчестер)

Главный судья: Майкл Солсбери (Англия)

«Манчестер Юнайтед» — «Шеффилд Юнайтед» 4:2

Голы: Магуайр (42), Фернандеш (61, с пенальти, 81), Хойлунд (85) — Богл (35), Бреретон Диас (50)

«Манчестер Юнайтед»: Онана — Ван-Биссака, Каземиро, Магуайр, Далот — Эриксен (Мактоминей, 64), Мейну (Амрабат, 90+1) — Антони (Диалло, 55), Фернандеш, Гарначо — Хойлунд (Уитли, 90+1)

«Шеффилд Юнайтед»: Фодерингем — Холгейт, Ахмедходжич, Трасти — Богл (Норвуд, 78), Хамер, Арбластер, Брукс (Соуза, 46), Озборн — Бреретон Диас, Арчер (Макати, 62 / Осула, 87)

Предупреждения: Холгейт (37)

Очередной матч, за который некоторым болельщикам «Манчестер Юнайтед» может быть не очень-то и радостно, несмотря на победу. Хотя почему грустить? Их любимцы откровенно были лучше худшей команды АПЛ этого сезона, просто реализация моментов сыграла свою коварную роль.

Снова Каземиро исполнял роль центрального защитника из-за нехватки футболистов на эту позицию, Тен Хаг доверяет бразильцу и его опыту. И начали матч «дьяволы» настолько активно, что ребята Криса Уайлдера не совсем понимали, как этому противостоять.

Сразу несколько опасных моментов было у них в первом тайме: то Далот, то Гарначо, то Мейну, но в каком-то моменте подвела точность, а в другом молодцом был Фодерингем, который впервые за долгое время вернулся на ворота «клинков». И вот при такой игре гости еще и умудрились забить. Точнее им помог в этом Андре Онана, который отдал неточный пас на Диогу Далота, поэтому произошел внезапный перехват от Богла, который пробежал и с острого угла попал в ближний угол ворот камерунского вратаря. 0:1.

Еще до перерыва манкунианцы ответили на это голом от Магуайра, который идеально замкнул подачу от Гарначо ударом в дальний угол. Казалось, что просто нужно играть в таком же стиле и результат обязательно придет во втором тайме. Впрочем сам второй тайм они начали слабенько и позволили своему сопернику забить второй раз.

Хамер отдал классный пас под забегание Озборну, а тот прострелил на Бреретона Диаса, который в касание спокойно решил момент. Никто не прикрывал Диаса и это вызывает немало вопросов по поводу слаженности в обороне. На этот гол последовала ответная реакция от хозяев поля. Сначала Далот не использовал выход один на один, а затем Магуайр заработал пенальти, который реализовал Бруну Фернандеш и это 2:2. Времени достаточно, просто нужно не допускать таких грубых ошибок в обороне и реализовывать собственные шансы. Все было в руках у команды Эрика тен Хага.

И они все-таки довели матч до логического завершения. Вывел команду вперед мастерским ударом левой из-за пределов штрафной площади Бруну Фернандеш. Красивый гол, после которого он добавил еще и голевую передачу на Расмуса Гойлунда, который прервал свою безголевую серию и закрепил победу «красных дьяволов». Удалось избежать позора, что уже достижение. Удалось действительно красиво выиграть, несмотря на собственные ошибки, это заслуживает комплиментов.

АПЛ, 29-й тур

Стадион: «Молинью» (Вулверхэмптон)

Главный судья: Стюарт Аттуэлл (Англия)

«Вулверхэмптон» — «Борнмут» 0:1

Гол: Семеньо (37)

*На 65-й минуте гол Хвана Хи Чхана был отменен из-за фола

«Вулверхэмптон»: Са — Буэно (Доэрти, 46), Килман, Тоти (Фрейзер, 90+3) — Семеду, Дойл (Кунья, 55), Лемина, Аит-Нури — Гомеш (Траоре, 64) — Сарабия (Чирева, 64), Хван

«Борнмут»: Траверс — Смит, Забарный, Сенеси (Гилл, 87), Керкез — Кук, Кристи — Семеньо, Клюйверт (Уаттара, 75), Скотт (Келли, 81) — Соланке (Унал, 87)

Предупреждения: Семеду (23), Аит-Нури (44), Доэрти (61), Кунья (69) — Унал (90+2)

Матч двух классических середняков АПЛ обычно может вызвать даже больше эмоций, чем условное противостояние Пепа Гвардиолы и Микеля Артеты. А если в такой игре участвует Илья Забарный, то интерес лишь возрастает.

Приехали «вишни» в гости к «Вулверхэмптону» и, забегая вперед, сразу следует сказать, что Забарный вышел в стартовом составе и помог своей команде провести «сухой» матч, которого мало кто ожидал накануне.

Хотя и от подопечных Гари О'Нила ожидался куда более интересный футбол. Решили «волки» играть вторым номером, отдав инициативу своим соперникам. Тяжеловато давались первые минуты гостям, они старались держать баланс, чтобы не позволять «Вулвз» вылетать в резкие контратаки. Со своей задачей они в принципе справились идеально.

В конце первого тайма счет в матче открыл Антуан Семеньо и это уже заставило «волков» заиграть по-другому, вот только это у них получилось откровенно скверно. Хотя свой гол они забили, правда после взятия ворот ВАР пересмотрел эпизод и зафиксировал нарушение правил, поэтому счет остался таким же.

Уже ближе к концу натиск хозяев рос и в одном из эпизодов Милош Керкез получил прямую красную карточку. Однако «вишни» смогли дотянуть этот матч до победы даже в меньшинстве. Браво Ираоли, браво Забарному и команде, красивая, хоть и не простая победа на «Молинью».

АПЛ, 29-й тур

Стадион: «Селхерст Парк» (Лондон)

Главный судья: Томас Брамалл (Англия)

«Кристал Пэлас» — «Ньюкасл» 2:0

Голы: Матета (55, 88)

«Кристал Пэлас»: Хендерсон — Клайн, Андерсен, Ричардс — Муньос (Уорд, 90+5), Уортон (Ридевальд, 83), Хьюз, Митчелл — Айю (Олисе, 74), Эзе (Шлупп, 83) — Матета

«Ньюкасл»: Дубравка — Мерфи (Уилсон, 65), Крафт, Шер, Берн — Лонгстафф (Уайт, 90), Гимараес, Андерсон (Ритчи, 90) — Гордон, Исак, Барнс (Холл, 65)

Предупреждения: Ричардс (41), Айю (45+1), Уортон (66) — Гордон (61), Лонгстафф (78), Андерсон (81)

Накануне матча Оливер Гласнер отмечал, что Майкл Олисе все еще залечивает свое повреждение и не может быть готов к этому матчу на 100%, максимум - это выход на замену во втором тайме.

Казалось, что когда к тебе в гости приезжает «Ньюкасл», то такие бойцы как Олисе для положительного результата просто необходимы. Но Жан-Филипп Матета настолько сильно раскрылся по ходу этого сезона, что иногда можно даже отказаться от услуг полутравмированного Олисе.

Это был очень печальный матч в исполнении «сорок» и стоит отдать должное тренерской работе Гласнера, который к концу сезона все же начинает нащупывать свою команду и у нее начинает получаться воплощать идеи своего тренера на зеленом газоне. Забил гол Матета в начале второго тайма и в итоге «сорокам» под руководством Эдди Гау даже не было чем на это ответить. А в конце матча Матета оформил дубль на случай, если «сороки» действительно решили в положительный для себя результат. Минимальная победа хозяев, а «Ньюкасл» теряет важные очки в контексте борьбы за шестое место, особенно на фоне победы «Манчестер Юнайтед» в параллельном матче.