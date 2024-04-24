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АПЛ. Эвертон – Ливерпуль 2:0. Неудачи для Миколенко и Клоппа
Украинец не смог доиграть матч до конца, мерсисайдцы снова делают подарок конкурентам
Getty Images/Global Images Ukraine
Английская Премьер-лига, 29-й тур
"Гудисон Парк" (Ливерпуль)
Главный арбитр: Эндрю Медли
Последние матчи перед завершением чемпионата часто имеют особый вес для обоих соперников. А если это еще и дерби, тем более. Четыре последних матча "Эвертон" не забивал "Ливерпулю", 13,5 лет "ириски" не побеждали своего извечного соперника на "Гудисон Парк". Но сегодня (и в ближайшие несколько дней) в синей части Ливерпуля праздник.
Уже на пятой минуте хозяева заработали пенальти после фола Алиссона на Калверт-Льюине. С помощью VAR арбитры разобрали этот момент лучше – нападающий "Эвертона" все-таки был в офсайде. Впоследствии эта двойка снова сошлась в дуэли, но в этот раз легально. Здесь тоже "ириски" не забили: бразилец потянул удар головой от Калверта-Льюина.
"Эвертон" давил и на 27-й минуте достиг своего. После возни в штрафной пробил Годфри – его удар заблокировали. Первым на добивании был Брентвейт. В этот раз уже никто гостям не помог. Третий гол центрбэка в этом чемпионате.
???? @Everton take the lead in the Merseyside derby!— Premier League (@premierleague) April 24, 2024
After a frantic few moments in the box Jarrad Branthwaite's shot into Alisson rolls in!#EVELIV pic.twitter.com/H84eTw3UJ2
Вторая половина тайма была за гостями. Моменты "Ливерпуль" создавал, а вот с реализацией – беда. Нуньес и Диас свои шансы не использовали.
Но главный момент Дарвина был за 10 минут до свистка на перерыв. Миколенко в борьбе с ним очень неудачно наступил на голеностоп. Пусть и Нуньес здесь не виноват, но Виталий все-таки матч доиграть не смог. После 10 минут на поле его заменил Янг – именно ветеран играл во втором тайме.
На 58 минуте хозяевам счастья принес стандарт. Вяло сыграл "Ливерпуль" у своих ворот, оставив сразу нескольких оппонентов без опеки. Один из них – Калверт-Льюин – головой переправил круглого в цель. Шестой гол нападающего в АПЛ.
???? @Everton have TWO!— Premier League (@premierleague) April 24, 2024
Dwight McNeil sends a high corner into the box, and Dominic Calvert-Lewin rises high above everyone else to head in! #EVELIV pic.twitter.com/TXuIZjmUgY
Дальше на поле было веселее. И свои, и чужие вывели Гаррисона на ударную позицию – здесь спас Робертсон. Впоследствии у Диаса был еще один момент – он попал в штангу, хотя и удар летел очень красивый, недостижимый для Пикфорда.
А в конце Джордан и сам дважды спас хозяев. На его счету сегодня семь сейвов. В последний раз еще в октябре 2010 "Эвертон" дома без пропущенных побеждал "Ливерпуль". Тогда счет был тоже 2:0, а гол за "ирисок" забивал Микель Артета.
А теперь подарок испанцу (тогда футболисту, а теперь – тренеру) сделал Дайч. "Ливерпуль" уступает "Арсеналу" тремя очками, еще и разница забитых-пропущенных в мерсисайдцев значительно хуже. Теоретические шансы на чемпионство у команды Клоппа все еще есть, но практические идут в забвение. А вот "Эвертон" отстал от зоны вылета на восемь зачетных пунктов. Если не будет очередных штрафов очков за нарушение ФФП, то "ириски" и дальше будут выступать в АПЛ.
A Merseyside derby win to remember puts @Everton eight points clear of the bottom three! pic.twitter.com/bfuMqb9Bpc— Premier League (@premierleague) April 24, 2024
"Эвертон" - "Ливерпуль" 2:0
Голы: Брентвейт 27, Калверт-Льюин 58
Эвертон: Пикфорд – Годфри, Тарковски, Брентвейт, Миколенко (Янг 46) – Гаррисон, Гуе (Онана 75), Гарнер, Макнил – Калверт-Льюин (Шермити 90+4)
Ливерпуль: Алиссон – Александер-Арнольд (Гомес 84), Конате (Кванса 63), ван Дейк, Робертсон (Цимикас 84) – Джонс (Эллиот 63), Собослай (Эндо 63), Макаллистер – Салах, Нуньес,
Предупреждения: ван Дейк 37, Диас 90+3, Макаллистер 90+4
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