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Миколенко сыграл тайм в дерби. Эвертон - Ливерпуль (2:0). Обзор матча и видео голов

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Почему заменили Миколенко?

Миколенко сыграл тайм в дерби. Эвертон - Ливерпуль (2:0). Обзор матча и видео голов

Getty Images/Global Images Ukraine

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В рамках 29-го тура АПЛ сыграли матч "Эвертон" - "Ливерпуль". Ливерпульское дерби закончилось победой "ирисок" со счетом 2:0.

Украинский защитник, Виталий Миколенко вышел в старте. На 41-й минуте встречи он получил травму, подвернул голеностоп. В перерыве Шон Дайч заменил его на Эшли Янга.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Эвертон" - "Ливерпуль".
Ливерпуль. "Гудисон Парк".
"Эвертон" - "Ливерпуль" 2:0
Голы: Брентвейт (27'), Кальвер-Льюин (58')

Напомним, что с "Эвертона" в нынешнем сезоне было снято 8 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Сейчас "ириски" занимают шестнадцатую строчку АПЛ, имея в своем активе 33 очка.

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Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Ливерпуль Виталий Миколенко
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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