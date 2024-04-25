Миколенко сыграл тайм в дерби. Эвертон - Ливерпуль (2:0). Обзор матча и видео голов

В рамках 29-го тура АПЛ сыграли матч "Эвертон" - "Ливерпуль". Ливерпульское дерби закончилось победой "ирисок" со счетом 2:0.

Украинский защитник, Виталий Миколенко вышел в старте. На 41-й минуте встречи он получил травму, подвернул голеностоп. В перерыве Шон Дайч заменил его на Эшли Янга.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Эвертон" - "Ливерпуль".

Ливерпуль. "Гудисон Парк".

"Эвертон" - "Ливерпуль" 2:0

Голы: Брентвейт (27'), Кальвер-Льюин (58')



Напомним, что с "Эвертона" в нынешнем сезоне было снято 8 очков за нарушение правил финансового фэйр-плей. Сейчас "ириски" занимают шестнадцатую строчку АПЛ, имея в своем активе 33 очка.