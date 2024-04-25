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Вулверхэмптон - Борнмут (0:1). Защитник с украинскими корнями мог сравнять счет. Обзор матча и видео гола
Забарный провел полный поединок
Getty Images / Global Images Ukraine
В рамках 29-го тура АПЛ сыграли матч "Вулверхэмптон" - "Борнмут". Матч закончился победой "вишен" со счетом 0:1.
Единственный гол в матч забил ганский полузащитник Антуан Семенио.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" - "Борнмут".
Вулверхэмптон. "Молинью Стэдиум".
"Вулверхэмптон" - "Борнмут" 0:1
Гол: Семенио (37')
Напомним, что "Вулверхэмптон" забил два мяча, на 65-й минуте не засчитали гол Хван Хи Чхана из-за фола, а на 90+9 из-за офсайда не засчитали гол Макса Килмана.
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