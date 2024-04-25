  1. UA-Футбол ⚽
  2. Англия
  3. Вулверхэмптон - Борнмут (0:1). Защитник с украинскими корнями мог сравнять счет. Обзор матча и видео гола
В тренде
Англия
Англия

Англия - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вулверхэмптон - Борнмут (0:1). Защитник с украинскими корнями мог сравнять счет. Обзор матча и видео гола

Англия
Обновлено

Забарный провел полный поединок

Вулверхэмптон - Борнмут (0:1). Защитник с украинскими корнями мог сравнять счет. Обзор матча и видео гола

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

В рамках 29-го тура АПЛ сыграли матч "Вулверхэмптон" - "Борнмут". Матч закончился победой "вишен" со счетом 0:1.
Единственный гол в матч забил ганский полузащитник Антуан Семенио.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Вулверхэмптон" - "Борнмут".
Вулверхэмптон. "Молинью Стэдиум".
"Вулверхэмптон" - "Борнмут" 0:1
Гол: Семенио (37')

Напомним, что "Вулверхэмптон" забил два мяча, на 65-й минуте не засчитали гол Хван Хи Чхана из-за фола, а на 90+9 из-за офсайда не засчитали гол Макса Килмана.

По теме
yellow-arrow
Ван Дейк: Мы были недостаточно хороши. Комментарий капитана Ливерпуля после мерсисайдского дерби
yellow-arrow
Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (4:2). Обзор матча и видео голов
yellow-arrow
Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед (2:0). Обзор матча и видео голов
Вулверхэмптон Борнмут Макс Килмен Илья Забарный
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости