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Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед (2:0). Обзор матча и видео голов
Дубль Матета приносит победу лондонцам
В рамках 29-го тура АПЛ встретились команды "Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед". Матч закончился победой лондонцев со счетом 2:0. Дубль на счету французского форварда Матета.
В последнем матч "орлов" Жан-Филипп также отметился дублем, тогда его команда одолела "Вест Хэм" со счетом 5:2.
Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед".
Лондон. "Селхерст Парк".
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
Голы: Матета (55', 88')
Напомним, что "Ньюкасл" на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Юнайтед" на 3 пункта. По итогам прошлого сезона они заняли 4 строчку.
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