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Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед (2:0). Обзор матча и видео голов

Англия
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Дубль Матета приносит победу лондонцам

Кристал Пэлас - Ньюкасл Юнайтед (2:0). Обзор матча и видео голов

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В рамках 29-го тура АПЛ встретились команды "Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед". Матч закончился победой лондонцев со счетом 2:0. Дубль на счету французского форварда Матета.
В последнем матч "орлов" Жан-Филипп также отметился дублем, тогда его команда одолела "Вест Хэм" со счетом 5:2.

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед".
Лондон. "Селхерст Парк".
"Кристал Пэлас" - "Ньюкасл Юнайтед" 2:0
Голы: Матета (55', 88')

Напомним, что "Ньюкасл" на данный момент занимает 7-ю строчку в турнирной таблице АПЛ, отставая от "Манчестер Юнайтед" на 3 пункта. По итогам прошлого сезона они заняли 4 строчку.

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Ньюкасл Кристал Пэлас (Лондон) Жан-Филипп Матета
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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