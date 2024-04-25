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Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (4:2). Обзор матча и видео голов

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Дубль и ассист у капитана манкунианцев

Манчестер Юнайтед - Шеффилд Юнайтед (4:2). Обзор матча и видео голов

Getty Images / Global Images Ukraine

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В рамках 29-го тура АПЛ встретились "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед". Матч закончился со счетом 4:2.

Дублем и ассистом отметился капитан "манкунианцев" - Бруно Фернандеша, его признали лучшим игроком матча

Смотрите видеообзор матча 29-го тура чемпионата Англии "Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед".
Манчестер. "Олд Трафорд".
"Манчестер Юнайтед" - "Шеффилд Юнайтед" 4:2
Голы: Богл (35'), Магуайр (42'), Фернандеш (61', 81'), Гойлунн (85')

Напомним, что "Манчестер Юнайтед" в данный момент занимает 6 строчку АПЛ, имея 53 очка в активе. Бруно Фернандеш провел 32 матча в АПЛ, забил 10 голов и отдал 7 ассистов.

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Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед Бруно Фернандеш
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Источник:
UA-Футбол
Опубликовал: Андрей Мартыник
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