Ван Дейк: Мы были недостаточно хороши. Комментарий капитана Ливерпуля после мерсисайдского дерби

После матча "Эвертон" - "Ливерпуль" (0:2), капитан команды дал комментарий относительно матча:

"Такие игры - это всегда большая борьба, и, по моему мнению, мы не должны были проиграть. Но мы это сделали, и теперь мы должны собраться и быть готовыми к раннему старту против "Вест Хэма" в субботу".

Ван Дейк продолжил: "Во втором тайме вы пытаетесь форсировать события, и я думаю, что мы отдали слишком много передач туда, где их можно было легко разобраться. Я все еще считаю, что в первом тайме у нас были очевидные моменты, которые мы должны были забить.

"Но, в конце концов, мы были недостаточно хороши. Все начинается с борьбы, и мы все должны работать намного лучше. Мы не можем допустить, чтобы сезон закончился так, как сегодня, и особенно первый тайм против "Кристал Пэлас", который также очень разочаровал. Мы должны играть намного лучше во всех смыслах. Сегодня будет тяжелый день".

Ливерпуль отстал, когда Брантуэйт забил первый гол на 27 минуте, и, имея угрозу сравнять счет как до, так и после перерыва, на 13 минуте второго тайма Калверт-Льюин забил гол, который оказался последним в матче.

"Мы оказались в такой ситуации, потому что мы были очень последовательными на протяжении всего сезона, даже несмотря на все травмы, которые у нас были, - сказал он. "Игроки, которые пришли, выполнили свою работу, и молодые игроки внесли свой вклад, и, очевидно, мы находимся в хорошей позиции.

"Я думаю, что в начале сезона никто не мог подумать, что мы будем бороться за чемпионский титул. Но мне безразлично, что кто-то говорит, мы сейчас здесь, и мы все должны играть намного лучше.

"Это звучит довольно просто, но все начинается с борьбы, с желания побеждать в своих вызовах и быть уверенным в том, что ты можешь забить гол.

"Это то, чего нам немного не хватало. Это сочетание многих вещей, которые не стали на свои места. Игра с "Фулхэмом", по моему мнению, была улучшением, но сегодня мы снова должны работать намного лучше" - сказал Ван Дейк для Sky Sports

Напомним, что у "Ливерпуля" после поражения "Эвертону" сильно уменьшились шансы на победу в АПЛ. У "мерсисайдцев" осталось 4 матча до конца сезона, они сыграют с: "Вест Хэмом", "Тоттенхэмом", "Астон Виллой" и "Вулверхэмптоном".