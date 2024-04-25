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Тен Хаг - после волевой победы над Шеффилдом: Мне понравилась игра Каземиро в центре защиты с Магуайром

Англия

Нидерландскому специалисту понравился эксперимент

Тен Хаг - после волевой победы над Шеффилдом: Мне понравилась игра Каземиро в центре защиты с Магуайром

Getty Images/Global Images Ukraine

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Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" (4:2).

"Сегодня было много позитива. Команда продолжала бороться после того, как дважды уступала по счёту. Мы были очень собраны, и продолжали создавать моменты на протяжении всей игры.

Но были и негативные моменты. Мы отдали им преимущество, а этого не должно было случиться. Это неприемлемо, и мы должны извлечь урок. Но я доволен победой, нам нужно двигаться дальше.

Каземиро? Думаю, что он очень хорошо сыграл в качестве центрального защитник вместе с Харри (Магуайром - прим.). Очень стабилен как во владении мячом, так и без него", - приводит слова нидерландца BBC.

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Каземиро АПЛ Шеффилд Юнайтед Эрик тен Хаг
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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