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Тен Хаг - после волевой победы над Шеффилдом: Мне понравилась игра Каземиро в центре защиты с Магуайром
Нидерландскому специалисту понравился эксперимент
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Манчестер Юнайтед" Эрик тен Хаг подвёл итоги матча 29-го тура чемпионата Англии против "Шеффилд Юнайтед" (4:2).
"Сегодня было много позитива. Команда продолжала бороться после того, как дважды уступала по счёту. Мы были очень собраны, и продолжали создавать моменты на протяжении всей игры.
Но были и негативные моменты. Мы отдали им преимущество, а этого не должно было случиться. Это неприемлемо, и мы должны извлечь урок. Но я доволен победой, нам нужно двигаться дальше.
Каземиро? Думаю, что он очень хорошо сыграл в качестве центрального защитник вместе с Харри (Магуайром - прим.). Очень стабилен как во владении мячом, так и без него", - приводит слова нидерландца BBC.
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