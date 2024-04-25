Клопп - про 0:2 с Эвертоном: Могу лишь извиниться перед людьми. Теперь чемпионская гонка не в наших руках

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы мерсисайдцев на победу в АПЛ после поражения в матче с "Эвертоном" (0:2)

"Арсенал" и "Манчестер Сити" должны пережить очень плохие времена, чтобы у "Ливерпуля" вновь появились шансы на титул. Я посмотрел всего пять минут вчерашнего матча "Арсенала" (5:0 с "Челси" - прим.) и подумал: "Ладно, с меня хватит"… Теперь чемпионская гонка не в наших руках. Всё, что мы можем сделать, так это выигрывать каждую игру, чтобы сократить разрыв.

Не знаю. Я могу лишь извиниться перед людьми за сегодняшнее выступление. Мы должны были действовать лучше, но не сделали этого", - цитирует Клоппа BBC.