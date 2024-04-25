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Клопп - про 0:2 с Эвертоном: Могу лишь извиниться перед людьми. Теперь чемпионская гонка не в наших руках

Англия

Разочарование для фанатов "Ливерпуля"

Клопп - про 0:2 с Эвертоном: Могу лишь извиниться перед людьми. Теперь чемпионская гонка не в наших руках

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Наставник "Ливерпуля" Юрген Клопп оценил шансы мерсисайдцев на победу в АПЛ после поражения в матче с "Эвертоном" (0:2)

"Арсенал" и "Манчестер Сити" должны пережить очень плохие времена, чтобы у "Ливерпуля" вновь появились шансы на титул. Я посмотрел всего пять минут вчерашнего матча "Арсенала" (5:0 с "Челси" - прим.) и подумал: "Ладно, с меня хватит"… Теперь чемпионская гонка не в наших руках. Всё, что мы можем сделать, так это выигрывать каждую игру, чтобы сократить разрыв.

Не знаю. Я могу лишь извиниться перед людьми за сегодняшнее выступление. Мы должны были действовать лучше, но не сделали этого", - цитирует Клоппа BBC.

На данный момент возглавляет турнирную таблицу "Арсенал". В активе "канониров" 77 баллов. Далее следует "Ливерпуль" с 74-я набранными очками, за ним - "Манчестер Сити" (73 очка, две игры в запасе).

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Юрген Клопп Эвертон (Ливерпуль) АПЛ Манчестер Сити Арсенал
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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2024 в 10:02
Надія на Дзербі....але маленька..
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Комментарии 1
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
25.04.2024 в 10:02
Надія на Дзербі....але маленька..
Ответить
0
0

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