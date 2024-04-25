Челси может уволить Почеттино в случае, если команда не попадёт в еврокубки

В "Челси" до сих пор не определились относительно того, останется ли Маурисио Почеттино на посту главного тренера команды после завершения нынешнего сезона.

По информации Telegraph Sport, даже несмотря на недавние поражения в полуфинале Кубка Англии от "Манчестер Сити" (0:1) и в игре АПЛ против "Арсенала" (0:5), аргентинец всё ещё сохраняет поддержку у руководства "синих".

Существует мнение, что Почеттино не может нести единоличную ответственность за трудности, с которыми сталкивается "Челси", поскольку он не несет ответственности за сомнительную трансферную политику и решение о создании такой молодой команды.

Впрочем, некоторые боссы лондонцев не намерены оставлять специалиста в клубе, если "Челси" не сможет по итогам сезона выйти в еврокубки.

Напомним, Почеттино возглавил "Челси" в июле 2023 года. После 32-х туров "синие" располагаются на девятой строчке в АПЛ.