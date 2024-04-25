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В матче между МЮ и Шеффилдом был установлен новый антирекорд АПЛ

Англия
Обновлено

Печальный сезон для "клинков"

В матче между МЮ и Шеффилдом был установлен новый антирекорд АПЛ

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

В матче перенесенного 29-го тура английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" потерпел выездное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:4.

После этого результата, в пассиве "Шеффилда" стало 92 пропущенных голов в 34 играх нынешнего сезона АПЛ.

Таким образом, "клинки" побили антирекорд национального чемпионата по количеству пропущенных мячей, который ранее принадлежал "Дерби Каунти" (89 голов в сезоне-2007/2008).

"Шеффилд Юнайтед" занимает последнюю строчку АПЛ, набрав лишь 10 очков за 34 тура.

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АПЛ Манчестер Юнайтед Шеффилд Юнайтед статистика
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Источник:
Opta
Опубликовал: Александр Бураков
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