В матче между МЮ и Шеффилдом был установлен новый антирекорд АПЛ

В матче перенесенного 29-го тура английской Премьер-лиги "Шеффилд Юнайтед" потерпел выездное поражение от "Манчестер Юнайтед" со счётом 2:4.

После этого результата, в пассиве "Шеффилда" стало 92 пропущенных голов в 34 играх нынешнего сезона АПЛ.

Таким образом, "клинки" побили антирекорд национального чемпионата по количеству пропущенных мячей, который ранее принадлежал "Дерби Каунти" (89 голов в сезоне-2007/2008).

"Шеффилд Юнайтед" занимает последнюю строчку АПЛ, набрав лишь 10 очков за 34 тура.

90 - Sheffield United have conceded 90 Premier League goals this season, the most in a 38-game season in the competition's history. Shop. #MUNSHU