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Клопп: Ливерпулю нужно набирать очки - участие в Лиге чемпионов ещё не гарантировано
Смена целей
Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Эвертона" (0:2) в перенесённом матче 29-го тура АПЛ.
"Мы пропустили два гола со стандартов и знаем, что это одна из их сильных сторон. После второго пропущенного мы потеряли темп и действовали недостаточно хорошо. Это правда.
Я несу ответственность за отсутствие голов. Я это знаю и чувствую. Мы создали безумное количество моментов в последних четырех играх. Нам есть что улучшать.
"Арсенал" накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано, ведь "Тоттенхэм" сыграл меньше матчей, чем "Ливерпуль", - приводит слова Клоппа BBC.
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