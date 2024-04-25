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Клопп: Ливерпулю нужно набирать очки - участие в Лиге чемпионов ещё не гарантировано

Англия
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Смена целей

Клопп: Ливерпулю нужно набирать очки - участие в Лиге чемпионов ещё не гарантировано

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Главный тренер "Ливерпуль" Юрген Клопп прокомментировал поражение от "Эвертона" (0:2) в перенесённом матче 29-го тура АПЛ.

"Мы пропустили два гола со стандартов и знаем, что это одна из их сильных сторон. После второго пропущенного мы потеряли темп и действовали недостаточно хорошо. Это правда.

Я несу ответственность за отсутствие голов. Я это знаю и чувствую. Мы создали безумное количество моментов в последних четырех играх. Нам есть что улучшать.

"Арсенал" накануне выглядел совсем неслабо, поэтому мы должны играть лучше. Нам нужно набирать очки – участие в Лиге чемпионов нам еще не гарантировано, ведь "Тоттенхэм" сыграл меньше матчей, чем "Ливерпуль", - приводит слова Клоппа BBC.

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Источник:
BBC
Опубликовал: Александр Бураков
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